榮家老人拉她手說想回家 女學生淚崩：我想到阿公

2019-08-18 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



自行車環台追萝的學生們終於完成10天騎車環台夢想，回到台中分享心得時，14歲隊長小文說，她在榮民之家陪老人們，和他們擁抱時，一位阿嬤拉著她的手說想回家，但找不到回家的路，小文淚崩說：「我突然想到去年過世的阿公，想到他是不是也找不到回家的路」。

18位弱勢家庭小朋友上月22日騎車環台追夢，從台中市潭子區出發，許多人到場獻上祝福鼓勵，多數小朋友說第一次出遠門還環台，興奮又期待，10天環台，騎車也搭遊覽車。

中華民國婦幼關懷成長協會舉辦的「愛在台灣。希望無限」親善大使環台活動，今年第7年舉辦，找來18位弱勢家庭學生追夢，從國小到高中都有，騎車也搭遊覽車，以趕到5個縣市的榮民之家，為榮民表演並提供簡單的延緩失能服務。

多數小朋友很少出遠門旅遊，8歲的小祥父親雙耳重聽幾乎聽不見，又患癌症，母親每天到市場賣玉米貼補家用，他說第一次騎車環台，有信心完成；14歲的小文是敢夢車隊隊長，她今年第6次騎車環台。