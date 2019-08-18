親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

榮家老人拉她手說想回家 女學生淚崩：我想到阿公

2019-08-18 09:05聯合報 記者游振昇╱即時報導

自行車環台追萝的學生們終於完成10天騎車環台夢想，回到台中分享心得時，14歲隊長小文說，她在榮民之家陪老人們，和他們擁抱時，一位阿嬤拉著她的手說想回家，但找不到回家的路，小文淚崩說：「我突然想到去年過世的阿公，想到他是不是也找不到回家的路」。

18位弱勢家庭小朋友上月22日騎車環台追夢，從台中市潭子區出發，許多人到場獻上祝福鼓勵，多數小朋友說第一次出遠門還環台，興奮又期待，10天環台，騎車也搭遊覽車。

中華民國婦幼關懷成長協會舉辦的「愛在台灣。希望無限」親善大使環台活動，今年第7年舉辦，找來18位弱勢家庭學生追夢，從國小到高中都有，騎車也搭遊覽車，以趕到5個縣市的榮民之家，為榮民表演並提供簡單的延緩失能服務。

多數小朋友很少出遠門旅遊，8歲的小祥父親雙耳重聽幾乎聽不見，又患癌症，母親每天到市場賣玉米貼補家用，他說第一次騎車環台，有信心完成；14歲的小文是敢夢車隊隊長，她今年第6次騎車環台。

敢夢車隊回到台中分享心得，隊長小文說，她們在榮民之家和老人們同歡時，一位阿嬤拉著她的手說想回家，但阿嬤走路不方便，又不知家在哪裡，小文抱著阿嬤安慰，也想到自己去年過世的阿公，小文說「我阿公現在是否是也找不到回家的路，我好想他」，她說到激動處落淚，其他小朋友大喊「加油」。

18位弱勢家庭小朋友上月騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。本報資料照片
18位弱勢家庭小朋友上月騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。本報資料照片
分享
18位弱勢家庭小朋友上月騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。本報資料照片
18位弱勢家庭小朋友上月騎車環台追夢，從台中市潭子區出發。本報資料照片
分享

【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

彰化埔心舊館保甲事務所 拆除喊卡

2019-08-17 23:06

彰縣古蹟要留？要拆？ 地方拉鋸戰

2019-08-17 23:05

造舟、操舟DIY 憶鹿港飛帆風華

2019-08-17 23:02

中市二手袋循環站 66處免費借用

2019-08-17 23:01

彰化舊民族路派出所列歷史建築 地主不服提行政訴訟

2019-08-17 17:54

影╱自己造船自己划 學子體驗「鹿港飛帆」風華

2019-08-17 16:23

埔心舊館保甲事務所占民地擬拆 文化局緊急列暫定古蹟

2019-08-17 14:32

陳柏惟PO中分年輕照 網嘆：髮型毀了你啊！

2019-08-17 13:29

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

獨／她5年不離不棄陪伴八仙塵爆傷友 兩人有了愛情結晶

2019-08-17 19:56

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

鷄籠中元祭總統級遊行被罵翻 林茂賢：真正危機是這個

2019-08-18 08:04

任韓國瑜台東縣競總主委 饒慶鈴：黨有需要義不容辭

2019-08-17 19:30

學生高雄火車站聲援香港 警方動員禁連儂牆

2019-08-17 16:57

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

礁溪櫻花馬徵選志工 給風衣給保險有早午餐與紀念品

2019-08-17 11:35

基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51

要說再見了！宜蘭童玩節明天閉幕 最後一天精彩全都上

2019-08-17 15:44

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56

廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

南庄慢城老街魅力 十三間老街「漫慢咖啡生活節」

2019-08-17 21:54

ㄚ爸在這裡！台東上百萌娃參加爬行賽 爸媽喊破喉

2019-08-17 16:22

開綠燈讓救護車通行不卡卡 桃市試辦智慧路口系統

2019-08-17 19:33

通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48

陳柏惟PO中分年輕照 網嘆：髮型毀了你啊！

2019-08-17 13:29

高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花

2019-08-17 10:50

美麗景點豆腐岬 將變身宜蘭水上運動基地

2019-08-17 14:35

影／苗栗特色糕餅多 在地食材打造「縣餅」

2019-08-17 23:17

待用咖啡好有愛 桃園這里的「阿媽咖啡」募到千杯

2019-08-17 19:32

新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53

彰化舊民族路派出所列歷史建築 地主不服提行政訴訟

2019-08-17 17:54

士林官邸蔥蘭與韭蘭盛開8成 回頭率高超追花要及時

2019-08-18 07:47

這些貓都吃過牢飯！台東民眾認養很踴躍

2019-08-17 17:44

影／連儂牆聲援香港 備珍珠板避免亂貼車站

2019-08-17 18:46

金門頻傳鯨豚擱淺 縣府邀你加入志工培訓

2019-08-17 19:34

魚夫「雨的布魯斯」美食書 林右昌：基隆吃好料看這本

2019-08-17 13:52

澎湖國際海灣燈光節華麗登場 璀璨燈海相迎

2019-08-17 22:20

影╱集水區降雨不斷 台南南化水庫持續溢流

2019-08-17 16:18

影／市集、音樂會、手作坊 苗栗編織藝術節登場

2019-08-17 19:35

五峰旗瀑布最上層下月重新開放 入口可借安全帽擋落石

2019-08-17 15:24

近百人瑞姊妹如少女 穿針編蝦難不倒

2019-08-17 16:53

影╱創造就業機會 徐耀昌：任內招商引資超過8千億

2019-08-17 15:43

影╱自己造船自己划 學子體驗「鹿港飛帆」風華

2019-08-17 16:23

中新地下道混凝土墜落 砸重女騎士頭部

2019-08-17 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top