任韓國瑜台東縣競總主委 饒慶鈴：黨有需要義不容辭

2019-08-17 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



二○二○總統大選進入倒數階段，國民黨也將啟動輔選機器，黨中央有意要求藍營縣市首長擔任韓國瑜在各縣市競選總部的主委，台東縣饒慶鈴今天表示，這是中央黨部的安排，黨有需要，她身為黨員，義不容辭，當然會全力在台東輔選韓國瑜。