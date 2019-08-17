連日豪雨 南投國姓鄉長豐村地鳴走山

2019-08-17 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



近日雨勢不斷，南投縣國姓鄉長豐村三隻寮產業道路（投81線），長達150公尺的邊坡路段嚴重塌陷、路基掏空，隨時有大崩塌的危險。縣長林明溱與立委馬文君今天前往勘災，林明溱指示整修2條替代道路，也將儘速發包請廠商規劃設計改善，維護鄉民通行安全。

立委蔡培慧也與國姓鄉長丘埔生到現場勘災，鄉公所已設立警示標誌，提醒用路人注意安全。另外，周一將正提報災害點，請水保局協助災修復建工作。

道路邊坡黃水緩緩不斷流出，有經驗的當地人都知道，這是地震走山的徵兆。日前清晨發生有感地震，這2天又持續下雨，雨水不斷滲入土壤，導致土石鬆軟，加上山坡土石擠壓，造成道路嚴重碎裂、淘空，隨時有山坡土石流、道路崩塌的危險。

林明溱說，連續豪雨造成南投山區災害，導致產業道路嚴重坍方下陷，有立即的危險，目前已經封閉，縣府已經緊急開闢替代道路，便利民眾通行，希望居民體諒因天災造成的不便，縣府會用最快的速度，加強道路設計，給大家一條安全通行的道路。

立法委員馬文君說，國姓鄉三隻寮道路崩塌、走山的現象，經會勘後，縣府先規劃2條替代道路，方便民眾暫時通行，也會尋求中央相關資源，以安全、長久的方式規劃道路，強化邊坡防護，並儘快施設完成。