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彰化舊民族路派出所列歷史建築 地主不服提行政訴訟

2019-08-17 17:54聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣警察局目前管理轄內12處古蹟歷史建築，有的為使用中的辦公廳舍，有的則為荒廢甚至等待修復的建築，2017年被列為歷史建築的彰化市民族路派出所，因地主不服被指定登錄，目前與彰化縣府打官司中，被賦予文資護身符的老舊廳舍，活化路仍困難重重。

彰化縣警局表示，目前每年編列100萬經費維護管理10處歷史建築與2處古蹟，但有的建物占用民地，依目前財政還無法徵收這些土地，部分須付租金，其中二林武德殿與二水分駐所長宿舍登錄文資後，目前閒置未使用，但土地所有權人對租金又有爭執，經過訴訟程序後，目前分別需支付每年62萬與近6萬元租金。

舊式時期派出所不少為民地，地主要求拆屋還地，警局近年積極處理類似案例，找地蓋新廳舍，或搬遷到其他處，但在文史團體關心提報下，老舊建物被保留下來，文化局文資審議大會前年甚至一口氣將日治建築彰化市舊民族路派出所、芬園鄉安山派出所與鹿港鎮和興派出所登錄為歷史建築。

其中彰化市原民族路派出所位在精華區，地主興訟要求拆屋還地，纏訟多時，最後地主勝訴，警局規畫新廳舍2015年已啟用，但舊派出所卻被提報列為歷史建築，不能拆除，所有權人難以接受，目前向台中高等行政法院提行政訴訟要爭權益，過去民眾能欣賞到派出所建築之美，如今廳舍架起圍籬，荒廢閒置，老樹幾乎遮蓋建物樣貌。

彰化市舊民族路派出所目前閒置，所有權人與縣府打官司。記者林敬家／攝影
彰化市舊民族路派出所目前閒置，所有權人與縣府打官司。記者林敬家／攝影
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彰化市舊民族路派出所被列為歷史建築，但所有權人不服，圍起圍籬目前閒置。記者林敬家...
彰化市舊民族路派出所被列為歷史建築，但所有權人不服，圍起圍籬目前閒置。記者林敬家／攝影
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歷史建築古蹟
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