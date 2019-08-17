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影╱自己造船自己划 學子體驗「鹿港飛帆」風華

2019-08-17 16:23聯合報 記者劉明岩╱即時報導

「一府二鹿三艋舺」，昔日鹿港「千帆入港」景象，雖然成為歷史記憶，但鹿港鎮公所為使鹿港學子們了解故鄉歷史，認識海洋人文，今天請老師指導手作木舟後，扛著到巷弄踩街，再到游泳池下水，體驗當年「鹿港飛帆」的風華。

鹿港鎮公所今天在公所前廣場首度舉辦這項「鹿上行舟～造舟DIY」活動，共有鹿港在地國小、國高中約百名學子，共計7隊組隊參加。首先由西灣海洋羅國棟老師講解造舟原理，及鹿港與海洋、船舶的歷史淵源。

學生們在造舟DIY的過程中，經由小組分工討論、進行團體腦力激盪，親手組裝的過程，體驗傳統工藝與現代科學相互碰撞的創意，小朋友依老師指導DIY時，都必須按步驟組裝，每個環節不能亂了順序或漏失，大家發揮團隊精神，共完成7條船的骨架。

在造完舟後，最後結合洋厝社區鼓隊的熱鬧踩街，學子們興高采烈，扛著自己造的船，穿著鹿港街頭巷弄到鹿港高中游泳池，先用塑膠帆布鋪在船底，再置上兩條木板，供兩人坐著操舟，還各自有划槳，才算大功告成，得以進行划船動力體驗。

不過，作舟是一回事，操舟也是大學問，連鎮長許志宏及主秘林威任一起坐上船，都有些忐忑，尤其多數學生都沒有划船經驗，船在泳池上晃動，都很緊張，有的就在池中兜圈子，有的就在池中不動，甚至失去平衡而翻船，儘管渾身濕透，但小朋友們都說很好玩。

鹿港舊稱「鹿仔港」，鎮長許志宏說，舉辦「鹿上行舟～造舟DIY」活動，希望透過親手體驗的過程當中，一窺舊鹿港先民們生活，溯源情感連結，加強對所處土地的認同感，重溫鹿港往日榮光。

鹿港鎮公所今天在公所前廣場舉辦這項「鹿上行舟～造舟DIY」活動，學子們還操作自己...
鹿港鎮公所今天在公所前廣場舉辦這項「鹿上行舟～造舟DIY」活動，學子們還操作自己造的船下水，享受划船的樂趣，體驗當年「鹿港飛帆」的風華。照片／鹿港鎮公所提供
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鹿港鎮公所今天在公所前廣場舉辦這項「鹿上行舟～造舟DIY」活動，學子們還操作自己...
鹿港鎮公所今天在公所前廣場舉辦這項「鹿上行舟～造舟DIY」活動，學子們還操作自己造的船下水，享受划船的樂趣，體驗當年「鹿港飛帆」的風華。照片／鹿港鎮公所提供
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鹿港DIY
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