注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



前往合歡山區的遊客要注意了！經過3個多月施工，合歡山周遭風景區停車場將陸續完成整修，東勢林管處指出，武嶺停車場提早至8月12日開放部分停車格，而合歡山莊前停車場後續也將封閉整修，如天候順利，預計10月5日完工開放，為避免尖峰時段造成道路壅塞，合歡山莊前停車場暫時封閉期間，請用路人移動至武嶺或昆陽停車場。

合歡山海拔逾3000公尺，一年四季景致變化優美，已是中部熱門景點，不分平日假日都湧入愈來愈多的車輛，停車需求大增，高山公共設施耗損嚴重。今年5月起為改善停車場環境設備，林務局針對「武嶺景觀區」及「合歡山遊客服務中心」兩處停車場，重新規畫停車動線及停車場鋪面改善。

林務局利用高山杜鵑花季結束空檔，先進行武嶺停車場舖面及車位重新畫線工程，合歡山遊客中心停車場工期6月底起，施工期間均暫停開放。

東勢林管處表示，目前武嶺停車場右側45個停車位，8月12日起已部分開放給民眾使用，因山區持續下雨，天候狀況不佳，左側剩下9個停車位尚未完成整修，待天氣好轉後便可盡快趕工完成；合歡山莊停車場亦因天候狀況不佳尚未封閉整修，待武嶺停車場完工後，便會正式封閉合歡山莊停車場進行整修作業。