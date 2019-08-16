台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



台灣的天氣愈來愈像東南亞，常瞬間大雨後出大太陽，台中區農業改良場場長李紅曦今天說，極端天氣已兵臨城下，台中農改場除積極進行育成耐乾旱，又耐淹水的育種研究，也希望將多年來利用維生物讓作物「強根固本」的研究與實驗成果，推廣到各種作物，促進作物的抗逆境能力。

針對地球暖化帶來的極端天氣，農委會農業試驗成立勒性農業研究小組，9月間召開第一次討論會議，全台7個農業改良場及農試、水產、畜產3個試驗所所，還有學者齊聚台中改良場，針對台灣面臨極端天氣的因應對策交換意見，最後決議由各機構先自行討討論擬定計畫，再由台中改良場彙整提交農業會作成決策。

李紅曦說，台灣的農業今年明顯感受到極端天氣的危害，今年初才因乾旱有補助，到三月間變成大雨災損補助，五月間新竹縣新豐鄉的哈蜜瓜、六月間彰化縣三分之一的巨峰葡萄，都在即將成熟採收時，一夜間泡湯全毀，忽雨忽晴的天氣愈來愈明顯，因育種計畫是長期的大工程，如何改善土壤和耕作技術因應極端天氣是當務之急

「台中農改埔里分場近年來積極利用維生物調節土壤，讓果樹長出新根系，對異常的天氣更有抵抗力。」李紅曦說，去年底暖冬，今年初乾旱，全台荔枝和龍眼的開花率都非常低，平均結果率不到1成，主持維生物研究計畫的陳俊位博士輔導台中市太平區多名荔枝、龍眼果農試驗，開花率都高達9成，結果率也達6到8成，證明利用維生物調節土壤確實達到效果。

台中農改場作物改良課課長楊嘉凌博士說，台灣愈來愈像台南亞的天氣，經常瞬間強降雨後出大太陽，幸好台灣四面環海，還有季節風，不會太悶熱，但已讓很多人難適應，作物也一樣，因極端天氣影響，台灣亞熱帶的水果都面臨嚴苛的考驗。