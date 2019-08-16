公益嘉年華獻愛 8月24彰師大登場

2019-08-16 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



北斗奠安慈善功德會將於8月24日上午10時到下午2時在彰化師範大學舉辦「齊心做公益暨群獅獻愛GST感動人心」公益嘉年華活動，今天在彰化縣政府暖身宣傳，彰化縣副縣長洪榮章邀請各界發揮善心，加入支持弱勢團體的慈善行列。

今天由洪榮章、北斗奠安慈善功德會長楊奕強、國際獅子會300-C3區總監許雪珠等人為公益嘉年華暖身宣傳，今年嘉年華會動員將近3000名志工參與，邀請彰化縣內弱勢團體，包括慈生、慈愛、家扶、喜樂、恩惠兒童及少年之家、聖母聖心啟智中心、聖家啟智中心及低收入戶學童等一起欣賞音樂、舞蹈藝文表演，還有美食饗宴、遊戲等互動學習。

公益嘉年華會也配合國際獅子會300-C3區2019~2020年度五大服務志業，將邀請專業護理師現場做糖尿症(血糖)篩檢、眼科技士師作視力檢查及檢驗師作兒童癌症篩檢，守護民眾的健康。

洪榮章說，縣府結合北斗奠安慈善功德會與國際獅子會等民間團體集結眾人力量，辦理公益嘉年華活動，以音樂會結合公益園遊會，「政府資源有限，民力無窮」，未來縣府也會持續結合民間社團共同辦理公益活動，照顧弱勢身心障礙者，讓身心障礙者能在愛的環境中成長，讓彰化縣成為宜居的美好城市。