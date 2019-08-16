親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

正妹外送員吐辛酸「不是輕鬆工作」 網友發現照片有亮點

國道1號永平工商校車與貨櫃車車禍 23人輕傷

公益嘉年華獻愛 8月24彰師大登場

2019-08-16 18:47聯合報 記者林宛諭╱即時報導

北斗奠安慈善功德會將於8月24日上午10時到下午2時在彰化師範大學舉辦「齊心做公益暨群獅獻愛GST感動人心」公益嘉年華活動，今天在彰化縣政府暖身宣傳，彰化縣副縣長洪榮章邀請各界發揮善心，加入支持弱勢團體的慈善行列。

今天由洪榮章、北斗奠安慈善功德會長楊奕強、國際獅子會300-C3區總監許雪珠等人為公益嘉年華暖身宣傳，今年嘉年華會動員將近3000名志工參與，邀請彰化縣內弱勢團體，包括慈生、慈愛、家扶、喜樂、恩惠兒童及少年之家、聖母聖心啟智中心、聖家啟智中心及低收入戶學童等一起欣賞音樂、舞蹈藝文表演，還有美食饗宴、遊戲等互動學習。

公益嘉年華會也配合國際獅子會300-C3區2019~2020年度五大服務志業，將邀請專業護理師現場做糖尿症(血糖)篩檢、眼科技士師作視力檢查及檢驗師作兒童癌症篩檢，守護民眾的健康。

洪榮章說，縣府結合北斗奠安慈善功德會與國際獅子會等民間團體集結眾人力量，辦理公益嘉年華活動，以音樂會結合公益園遊會，「政府資源有限，民力無窮」，未來縣府也會持續結合民間社團共同辦理公益活動，照顧弱勢身心障礙者，讓身心障礙者能在愛的環境中成長，讓彰化縣成為宜居的美好城市。

楊奕強表示，北斗奠安慈善功德會會把來自各界的捐贈物資用在真正需要幫助的弱勢團體，匯集各方資源，發揚媽祖慈悲濟世精神，幫助更多需要幫助的人。

北斗奠安慈善功德會將於8月24日上午10時到下午2時在彰化師範大學舉辦「齊心做公...
北斗奠安慈善功德會將於8月24日上午10時到下午2時在彰化師範大學舉辦「齊心做公益暨群獅獻愛GST感動人心」公益嘉年華活動，今天在彰化縣政府暖身宣傳。圖／彰化縣政府提供
分享
北斗奠安慈善功德會將於8月24日上午10時到下午2時在彰化師範大學舉辦「齊心做公...
北斗奠安慈善功德會將於8月24日上午10時到下午2時在彰化師範大學舉辦「齊心做公益暨群獅獻愛GST感動人心」公益嘉年華活動，今天在彰化縣政府暖身宣傳。圖／彰化縣政府提供
分享

癌症音樂會
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

議員批台中公車運量減 中市府「微幅增減屬常態」

2019-08-16 16:14

台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40

台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

看夕陽不掃興 高美濕地309路末班車延後

2019-08-15 23:41

鳥嘴潭人工湖開發 南投縣議會：不畫入保護區才同意動工

2019-08-15 23:36

天人宮捐普度品 支持家扶36年逾3千萬元

2019-08-15 23:31

外國人抽籤詩…雙語版 中市5宮廟有興趣

2019-08-15 23:28

台中趕辦明年台灣燈會 議會通過3.5億墊付案

2019-08-15 23:24

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

台灣燈會在台中 預算一波三折終通過

2019-08-15 18:18

誰來挑戰沈智慧？台中5選區綠營人選難產

2019-08-15 17:22

賞高美溼地夕照 末班公車往後延

2019-08-15 15:09

合歡山暗空公園獲認證 南投縣府會勘昆陽鳶峰觀星環境

2019-08-15 15:09

一次看足16位大師作品 鹿港鶴棲別墅變身工藝展覽館

2019-08-15 14:59

台中停水最長46小時 旅館業：這是文明國家嗎？

2019-08-15 13:57

警察加油！愛心企業捐LED肩燈強化警執勤安全

2019-08-15 13:54

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

承德汽車商圈違建 北市府今強拆6處

2019-08-15 23:28

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

2019-08-16 16:04

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04

台南法拍研習營因雨順延 8月20日iPhone起標1元

2019-08-16 10:14

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16

青春山海線淡水到三貂角 新北串玩145公里

2019-08-16 00:07

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21

車位難求 嘉市要建4座停車場

2019-08-15 23:22

中壢中元藝術節 打造5米超大型創意神豬

2019-08-16 07:36

他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名

2019-08-16 09:31

台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40

高雄市警巡查工地納勤務 警政署：應回歸專業

2019-08-15 22:11

竹科工安環保月 兒童劇黃金海底城8月23日開放索票

2019-08-16 09:40

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top