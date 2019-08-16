埔里也有高品質手工紙！鄭麗君看廣興紙寮傳統技藝有感

2019-08-16 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



文化部長鄭麗君從傳統造紙技術文化保存、森林逐燈祭文化實踐，專程前來南投埔里與在地青年座談，看到全台僅剩4家之一的「廣興紙寮」，才驚嘆手工紙不用去日本買，台灣就有高超的製紙工藝，表示未來會促進與教育部的合作，讓學子能夠親近社區產業。

立委蔡培慧指出，過去曾多次在質詢時提到埔里手工造紙的傳習與保存，特別是埔里的好水質，造就了日治以來，以至民國70年代的黃金歲月；那時埔里造紙最興盛的時候共有58家，但現在只剩下個位數，讓她十分著急。

蔡培慧說，廣興紙寮都快65年了，還有像是長春紙廠更是老前輩，而技順、福隆、東明紙廠，都很堅持認真守護著本地生產的台灣手工紙。而當文化部長鄭麗君看到現場屏風就是用各種材料製作而成的紙拼貼起來，才知台灣就有這麼精湛質優的手工紙，因而感受到很多人到日本岐阜或京都買和紙，其實我們埔里就有這麼美的紙藝品。

鄭麗君指出，傳統技藝要融入文化體驗課程，更要和教育部合作提出各自與國內外的工藝大學交流的經驗，認為文化資產保存不應只有協助登錄，治本要務在於在校園開設紙製課程，並由政府居間產業投資及量產的工作。