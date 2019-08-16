百年大甲文昌祠整修 預定10月重新開放

2019-08-16 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市市定古蹟大甲文昌祠長年受颱風影響，導致正殿屋頂受損而漏水，且三川殿屋面泥塑倒塌，急需整體修復，在市議員吳敏濟爭取經費下，文資處於105年進行修復工程，一期修復工程上月已經完工，二期工程預定10月也可完工，完工後神像即可入火安座，重新對外開放。

創建於1887年的大甲文昌祠，歷經日治時期的公學校使用、1935年因地震後的修建、光復初期軍警系統的暫住，1985年指定為市定古蹟。大甲文昌祠見證地方歷史脈絡發展過程，具有歷史與建築史上的價值。

台中市文資處指出，市府編列2300萬元經費，105年10月進行修復工程，但106年發現正殿西施脊灰泥脫落斷裂，工程停工，吳敏濟議員協調文化部文資局爭取補助835萬元變更修復工程，107年4月復工，今年7月23日完工，目前辦理驗收。

文資處表示，一期工程整修重點在正殿與三川殿屋頂的剪粘、泥塑、防水、西施脊補強、木構架及瓦片檢測；本次修復最大特色，是文昌祠三川殿恢復日據時期的順向龍身式樣。二期工程只需45個工作天，預計10月可以竣工，移交大甲區公所管理，擇日進行入火安座儀式之後，神、祿位安奉於左右兩側神房，眾神像將回到文昌祠正殿內供奉。