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百年大甲文昌祠整修 預定10月重新開放

2019-08-16 16:16聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市市定古蹟大甲文昌祠長年受颱風影響，導致正殿屋頂受損而漏水，且三川殿屋面泥塑倒塌，急需整體修復，在市議員吳敏濟爭取經費下，文資處於105年進行修復工程，一期修復工程上月已經完工，二期工程預定10月也可完工，完工後神像即可入火安座，重新對外開放。

創建於1887年的大甲文昌祠，歷經日治時期的公學校使用、1935年因地震後的修建、光復初期軍警系統的暫住，1985年指定為市定古蹟。大甲文昌祠見證地方歷史脈絡發展過程，具有歷史與建築史上的價值。

台中市文資處指出，市府編列2300萬元經費，105年10月進行修復工程，但106年發現正殿西施脊灰泥脫落斷裂，工程停工，吳敏濟議員協調文化部文資局爭取補助835萬元變更修復工程，107年4月復工，今年7月23日完工，目前辦理驗收。

文資處表示，一期工程整修重點在正殿與三川殿屋頂的剪粘、泥塑、防水、西施脊補強、木構架及瓦片檢測；本次修復最大特色，是文昌祠三川殿恢復日據時期的順向龍身式樣。二期工程只需45個工作天，預計10月可以竣工，移交大甲區公所管理，擇日進行入火安座儀式之後，神、祿位安奉於左右兩側神房，眾神像將回到文昌祠正殿內供奉。

吳敏濟今天前往會勘表示，文昌祠是甲安埔重要的文化資產，也是信仰中心，信眾捐款點光明燈祈求考試順利，其盈餘每年有2、3百萬元，區公所應該至少保留一半以上，用在文昌祠平時的保養維護工作上，不要等幾年後又要花大錢，全市有162座古蹟及歷史建築，單靠市府編列預算是遠遠不夠的。

台中市議員吳敏濟今日前往會勘大甲文昌祠。圖／吳敏濟服務處提供
台中市議員吳敏濟今日前往會勘大甲文昌祠。圖／吳敏濟服務處提供
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台中市市定古蹟大甲文昌祠。圖／吳敏濟服務處提供
台中市市定古蹟大甲文昌祠。圖／吳敏濟服務處提供
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修復古蹟歷史建築

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