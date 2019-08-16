議員批台中公車運量減 中市府「微幅增減屬常態」

2019-08-16 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市免費公車行之有年，市議員江肇國發現，台中公車運量上半年明顯衰退，除2月微幅增加，其餘5個月下滑幅度從1.3%到4.8%，上半年減少45萬搭乘人次。台中市交通局長葉昭甫說，公車運量每月略有增減，上半年屬於微幅減少，市府7月更改公車補貼方式，加強準點稽查，吸引更多人搭乘。

台中免費公車行之有年，從100年推出8公里免費，104年7月起改為10公里免費；交通局統計，從100年到104年，免費公車補貼採取人次計費，公車年運量從5000萬人次提高到1.33億人次，但104年7月起改為里程補貼，每年運量都維持約1.35億人次。

江肇國說，台中公車免費政策施行近8年，搭乘人次明顯提升， 免費里程加碼到10公里後，也把公車開進谷關等地，滿足當地需求，搭乘率超過6％，年運量超過1.36億人次，但今年起，開始公車運量卻不增反減。

江肇國說，今年1月公車運量從1117萬人次，6月月跌到1072萬人次，減少45萬人次，與去年相較，除了2月以外，每月都是負成長，3月下跌4.2%，6月更下滑4.8%，衰退幅度逐月擴大；盧秀燕市長提出「交通任意門」政策，迄今未看出任何成果。

葉昭甫說，台中公車運量從104年起就維持在1.3億多人次的水準，但公車補貼改為里程計算後，明明公車跑的路線、里程增加，人次卻沒有同步提升，代表公車效能下降，加上車輛數、司機數不足，也出現公車誤點、脫班等問題。