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台中市公車運量衰退 市府：微幅增減屬常態

2019-08-16 15:26中央社 台中16日電

對於台中市議員江肇國指稱，台中市公車運量今年明顯衰退，跟去年同期相比，更是連4月下滑，市府交通局今天表示，運量微幅增減都屬常態現象，不宜過早下定論。

江肇國指出，台中市公車免費政策施行近8年，搭乘人次有明顯提升。前台中市長林佳龍上任後將免費里程加碼至10公里，更將公車開進谷關，滿足當地民眾的需求，成功讓搭乘率超過6%，年運量超過1.36億人次。

江肇國說，但今年開始公車運量卻不增反減，從一月份的1117萬人次，下跌到六月份的1072萬人次，減少超過45萬人次。而與去年相較，除二月因基期較低，未見衰退外，上半年幾乎每個月都是負成長，而且4到6月的衰退幅度更是逐月擴大。

江肇國質疑說，市府不在提高民眾搭乘意願上下功夫，僅在彩繪公車上作文章，或是iBike新增了一站就急著花大錢買廣告，彩繪公車對民眾來說的確是個歡樂的小確幸，但能帶來多少實質的運量實在令人懷疑。

對此，交通局長葉昭甫表示，新市府上任後積極檢討各項公車政策，為調養中市公車體質，交通局正逐步進行免費乘車補貼制度調整，雙十政策也預計於109年實施。

葉昭甫強調，交通局並將今年定為台中市公車的基礎環境改善年，市區公車補貼制度從今年開始逐步由「里程為主」調整為以「人次為主」的方式計算，鼓勵客運業者增加載客，預期將在下半年讓運量恢復成長動力。

葉昭甫指出，今年運量目前僅統計至6月，下半年度還有多項政策即將施行，運量微幅增減皆屬常態現象，不宜過早下定論，推翻市府近期對於公車發展的努力。

公車台中市小確幸

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