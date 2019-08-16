台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40 中央社 台中16日電



台中市與迪士尼公司跨界合作，打造全國唯一迪士尼彩繪雙節公車，即日起至年底都可以看到它在台灣大道「趴趴走」。 圖／台中市交通局提供 分享 facebook 台中市政府與迪士尼公司攜手合作打造首輛「迪士尼永遠友你」主題彩繪雙節公車，從外觀到內裝都是迪士尼經典動畫角色，市府還安排快閃見面活動，讓民眾體驗及拍照打卡。

為鼓勵民眾搭乘大眾交通運具，台中市交通局表示，市府特別與台灣迪士尼合作，打造「迪士尼永遠友你」主題彩繪雙節公車，車廂內外可見到獅子王、玩具總動員、小美人魚、小飛象、無敵破壞王等經典迪士尼卡通與動畫人物。即日起至年底不定時行駛於台中市公車300、309及310路，日前上路已經吸引不少民眾爭相拍照。

市府指出，為了讓喜愛迪士尼的粉絲們可以近距離接觸，特別加碼安排快閃見面活動，迪士尼彩繪雙節公車將於17日上午9時至下午1時在台中市政府前廣場展出4小時，開放民眾進入車廂體驗、拍照打卡；此外，17日、24日下午3時至4時也將分別在台中車站（東站）、高美濕地風車大道（18號風車）快閃現身，歡迎大家帶著迪士尼玩偶一起前來同樂。

交通局表示，配合這次主題彩繪雙節公車亮相，市府也舉辦抽獎活動，民眾只要在17日至24日至「台中市政府交通局」FB粉絲專頁按讚，並於活動貼文上傳與迪士尼主題公車的合照，並依活動內容指示操作，就有機會獲得好禮。