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台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市建設局昨舉辦太原路地下道填平說明會，市府表示，豐原與市區5座地下道將填平，...
台中市建設局昨舉辦太原路地下道填平說明會，市府表示，豐原與市區5座地下道將填平，預計今年底動工。圖／台中市建設局提供
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台中鐵路高架化完成後，沿線18處地下道已填平，台中市建設局規劃再填平5處市區地下道，從北到南有豐原圓環北路、市區太原路、建成路、國光路與五權路等地下道，預計今年底動工，工期約10-12個月，明年底起陸續完工後，市區只剩下忠明南路地下道仍保留。

台中市建設局昨在北屯區九龍宮召開太原路地下道填平說明會，附近民眾期盼填平地下道後，能一併解決大雨淹水問題。局長陳大田說，市府爭取中央生活圈道路計畫補助70%，加上市府自編預算30%，總計2.6億元，這5處地下道填平計畫中，也會施作雨水下水道，有助於周邊區域發展與排水系統。

台中市建設局表示，過去配合鐵路經過，道路只能走地下道穿越，鐵路高架化完成後，交通部已填平18處地下道，市府接力完成5處大型地下道填平，豐原北路、太原路與建成路預計今年底施工，國光路、五權路距離不遠，兩條都是重要幹道，未來會錯開施工，避免造成交通衝擊。

市府表示，這5條道路除填平地下道，也會施作雨水下水道，配合周邊的綠空軸線、潭心計畫與綠空廊道等綠美化工程，讓道路與綠地能銜接；交通局也會提出交通維持計畫，降低工程期間的衝擊。

建設局表示，市府已分別舉辦國光路、五權路、太原路地下道填平地方說明會，19日晚間7時在豐原區翁明里活動中心，舉辦圓環北路地下道填平說明會、20日晚間7時在東區地下道旁綠空人行廣場，辦理建成路地下道填平說明會。

台中市鐵路高架化

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