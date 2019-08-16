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老舊校舍問題多 江啟臣：教育設備到位大家才敢添丁

2019-08-16 11:42聯合報 記者余采瀅╱即時報導

立法院教育及文化委員會今日到台中市豐原、東勢地區考察台中教育發展現況，首站到豐原南陽國小會勘。南陽國小創校76年，全校學生數3千多人，由於校舍老舊，仁愛樓、信義樓必須拆除重建，歷經6次流標，終於完成決標動工，目前工程進度20.82%，預定明年6月完工。

南陽國小校長楊朝銘表示，除了仁愛樓、信義樓之外，和平樓也歷史悠久，不僅校舍空間狹小，更出現鋼筋裸露、牆柱龜裂等情況，急需進行拆除重建。另外，也希望可在校園內增設風雨球場，預估總經費1200萬元，讓學生雨天有可運動的地方，未來也可外借給社區使用。

立委江啟臣表示，教育都是為了下一代做的，南陽國小三間校舍的重建經費已經到位，至於增設風雨球場，也請學校盡快向體育署提出申請。江啟臣強調，政府應把更多的錢花在孩子上，唯有把教育的軟硬體設備做到位，大家才敢「添丁」，這也是未來國家的戰力，所以教育扎根的工作，比其他事情都來的更重要。

立委高金素梅表示，現在孩子愈生愈少，甚至不敢生，如果政府拿絕大部分的錢，投入不該投入的地方，身為立委應該去監督。政府有責任把錢放在刀口上，好好把關預算的分配，如果政府把經費拿去買不必要的軍購，是浪費全國人民的納稅錢，支持教育福利政策的預算應多編列。

台中豐原南陽國小和平樓歷史悠久，不僅校舍空間狹小，更出現鋼筋裸露、牆柱龜裂等情況...
台中豐原南陽國小和平樓歷史悠久，不僅校舍空間狹小，更出現鋼筋裸露、牆柱龜裂等情況。記者余采瀅／攝影
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立委江啟臣及立委高金素梅今日到台中豐原南陽國小會勘。記者余采瀅／攝影
立委江啟臣及立委高金素梅今日到台中豐原南陽國小會勘。記者余采瀅／攝影
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江啟臣考察立法院

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