老舊校舍問題多 江啟臣：教育設備到位大家才敢添丁

2019-08-16 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今日到台中市豐原、東勢地區考察台中教育發展現況，首站到豐原南陽國小會勘。南陽國小創校76年，全校學生數3千多人，由於校舍老舊，仁愛樓、信義樓必須拆除重建，歷經6次流標，終於完成決標動工，目前工程進度20.82%，預定明年6月完工。

南陽國小校長楊朝銘表示，除了仁愛樓、信義樓之外，和平樓也歷史悠久，不僅校舍空間狹小，更出現鋼筋裸露、牆柱龜裂等情況，急需進行拆除重建。另外，也希望可在校園內增設風雨球場，預估總經費1200萬元，讓學生雨天有可運動的地方，未來也可外借給社區使用。

立委江啟臣表示，教育都是為了下一代做的，南陽國小三間校舍的重建經費已經到位，至於增設風雨球場，也請學校盡快向體育署提出申請。江啟臣強調，政府應把更多的錢花在孩子上，唯有把教育的軟硬體設備做到位，大家才敢「添丁」，這也是未來國家的戰力，所以教育扎根的工作，比其他事情都來的更重要。