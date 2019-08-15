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中元離中秋還一個月 不二坊蛋黃酥已大排長龍

2019-08-15 22:41聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市中正路知名的「不二坊蛋黃酥」（原名是不二家），每年中秋節大排長龍的盛況，總令人大開眼界，近年來，隊伍越來越長，越排越早，今天才中元節，距中秋節還有一個月，隊伍就排了約3、40公尺，不僅在網路上代購訊息不斷，甚至現場就有人拿著「代購免排隊」的牌子招攬生意。

不二坊在最近幾年竄紅，雖然有著一波波的調漲，很多顧客從每顆30元，一直吃到現在一顆40元，但等候購買的隊伍，卻是一年比一年長，尤其接近中秋節，動輒排了三、四百公尺，甚至漏夜排隊，往往影響交通，警方常要到場協助維護秩序。

「店紅是非多」，去年是「不二坊」風波最多的一年，因顧客不滿店家服務態度，除了在店前掛起喪燈外，後來還演出潑漆洩忿戲碼，有勞警方介入偵辦，更讓「不二坊」的名氣更加響亮，今年還在台中市開了分店。

也由於不二坊帶起蛋黃酥商機，周邊至少跟著開起兩家蛋黃酥專賣店，搶食蛋黃酥大餅，但比起不二坊人潮洶湧的景況，只有羨慕的份了。

不二坊蛋黃酥的魅力在那裡？其實與一般蛋黃酥做法沒什麼不同，但不二坊蛋黃酥，就是有酥酥的口感，以及溢出的蛋黃香，而且不會很甜，拿到手時，就是現做熱熱的，店員還會吩咐先打開餅盒，等20分鐘後冷卻再蓋上。

不二坊再貴，排隊再折騰人，但不坊家現在已成了送禮的時尚，更代表著誠意，很多人仍舊鍾愛不二坊，就成了不二坊就算一直漲，購買隊伍卻越排越長的奇特現象，甚至四處動用關係，非吃不可，夠力者往往買到三、四百盒。

由於不二坊蛋黃酥難買，要排大長隊伍、耗費時間氣力，代購商機應運而生，不僅現場有人招攬，網路上也都有很多人代購，甚至知名的購物網站也搶進，儘管每顆多5到10元不等的代價，很多人還是照買不誤。

隨著中秋節腳步逼近，「不二坊」年年大排長龍的戲碼，也會一樣演下去，而且會提早，也會越排越長。

今天才中元節，距中秋節還有一個月，隊伍就排了約3、40公尺，不僅在網路上代購訊息...
今天才中元節，距中秋節還有一個月，隊伍就排了約3、40公尺，不僅在網路上代購訊息不斷，甚至現場就有人拿著「代購免排隊」的牌子招攬生意。記者劉明岩／攝影
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今天才中元節，距中秋節還有一個月，隊伍就排了約3、40公尺，不僅在網路上代購訊息...
今天才中元節，距中秋節還有一個月，隊伍就排了約3、40公尺，不僅在網路上代購訊息不斷，甚至現場就有人拿著「代購免排隊」的牌子招攬生意。記者劉明岩／攝影
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才中元節，距中秋節還有一個月，彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，排隊購買的人潮已大排長龍...
才中元節，距中秋節還有一個月，彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，排隊購買的人潮已大排長龍。記者劉明岩／攝影
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才中元節，距中秋節還有一個月，彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，排隊購買的人潮已大排長龍...
才中元節，距中秋節還有一個月，彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，排隊購買的人潮已大排長龍。記者劉明岩／攝影
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才中元節，距中秋節還有一個月，彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，排隊購買的人潮已大排長龍...
才中元節，距中秋節還有一個月，彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，排隊購買的人潮已大排長龍。記者劉明岩／攝影
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彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，儘管每顆要40元，排隊購買的人潮依舊大排長龍。記者劉明...
彰化市人氣店不二坊蛋黃酥，儘管每顆要40元，排隊購買的人潮依舊大排長龍。記者劉明岩／攝影
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蛋黃酥中秋節代購

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