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每年普度物資全捐家扶 二林天人宮累積捐款3千多萬

2019-08-15 18:12聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化二林鎮天人宮今天中元普度，並結合彰化縣惠天堂慈善會將600餘桌普度品、3萬多台斤白米及信眾善款120多萬元轉贈給彰化、南投、雲林家扶中心的弱勢家庭，這已是天人宮第36年將普度物資捐給家扶，這樣善的延續來自於住持胡建雄長期的信念。

天人宮今天擺出上百桌普桌，場面相當壯觀，除了三牲、素桌、水果籃和百米等普度品，還有應民眾所需普度嬰靈的「囝仔桌」，桌上備有奶粉、乖乖和麵粉做成的玩具，告慰來不及長大的嬰靈。

天人宮多年下來捐贈家扶中心善款與物資無數，住持胡建雄表示，自幼家貧，時常沒有飯吃，需要向人借米，但因常遭拒哭著回家有了陰影，長大投入廟務，自己的兒子曾在魚池溺水被救起，他感恩受到庇佑，發願終生行善，他說，任何投資都有風險，唯獨國家主人翁才是最值得投資的績優潛力股，若成長路有了扶持提攜，社會環境也能更加良善。

家扶基金會董事長趙犁民表示，天人宮支持家扶中心36年，歷年來的助學金、扶幼捐款、生活物資捐贈總金額高達3千萬元以上，從縣內擴展到外縣市，也將愛心從國內拓展至海外，2017年捐助20萬元善款助家扶基金會國外兒童家庭服務方案執行。

廟方行善大手筆，卻也招致困擾，胡建雄說，曾遭有心人士威脅，人生安全受影響，但不改行善的堅持，他說，這些信徒信任廟方的捐款，都要用在刀口上，讓弱勢失依者獲得關懷。

彰化家扶中心今天感謝二林鎮天人宮捐贈物資。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天感謝二林鎮天人宮捐贈物資。記者林敬家／攝影
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天人宮今天中元普度，「囝仔桌」備有奶粉、乖乖和麵粉做成的玩具。記者林敬家／攝影
天人宮今天中元普度，「囝仔桌」備有奶粉、乖乖和麵粉做成的玩具。記者林敬家／攝影
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二林鎮天人宮今天中元普度有600多桌普桌。記者林敬家／攝影
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捐款家扶基金會

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