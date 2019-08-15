每年普度物資全捐家扶 二林天人宮累積捐款3千多萬

2019-08-15 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化二林鎮天人宮今天中元普度，並結合彰化縣惠天堂慈善會將600餘桌普度品、3萬多台斤白米及信眾善款120多萬元轉贈給彰化、南投、雲林家扶中心的弱勢家庭，這已是天人宮第36年將普度物資捐給家扶，這樣善的延續來自於住持胡建雄長期的信念。

天人宮今天擺出上百桌普桌，場面相當壯觀，除了三牲、素桌、水果籃和百米等普度品，還有應民眾所需普度嬰靈的「囝仔桌」，桌上備有奶粉、乖乖和麵粉做成的玩具，告慰來不及長大的嬰靈。

天人宮多年下來捐贈家扶中心善款與物資無數，住持胡建雄表示，自幼家貧，時常沒有飯吃，需要向人借米，但因常遭拒哭著回家有了陰影，長大投入廟務，自己的兒子曾在魚池溺水被救起，他感恩受到庇佑，發願終生行善，他說，任何投資都有風險，唯獨國家主人翁才是最值得投資的績優潛力股，若成長路有了扶持提攜，社會環境也能更加良善。

家扶基金會董事長趙犁民表示，天人宮支持家扶中心36年，歷年來的助學金、扶幼捐款、生活物資捐贈總金額高達3千萬元以上，從縣內擴展到外縣市，也將愛心從國內拓展至海外，2017年捐助20萬元善款助家扶基金會國外兒童家庭服務方案執行。