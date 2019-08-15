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王惠美逛超市 中元普度泡麵買最多

2019-08-15 18:01聯合報 記者劉明岩╱即時報導

在網路時代，政治人物不能再是正經八百，而是要能接地氣，親近民眾，包括彰化縣前縣長魏明谷、民進黨彰化縣黨部主委邱建富都積極經營臉書粉絲專頁，也常拍影片PO上網，都引起很大回響；面對這些未來潛在的縣長選舉對手，現任縣長王惠美也首度嘗試，由粉絲專頁小編製作她在中元節前夕採購的影片，反應也很好，網友稱讚「縣長好可愛」。

王惠美忙於公務之餘，昨晚難得抽空，到鹿港鎮一家超市，採買今天中元節普度拜拜的用品，由於王惠美當過鎮長、縣議員及立委，又是現任縣長，在鹿港很少人不認得她，當她推著推車，低著頭，怕被認出，結果還是被認出來，即有民眾主動跟縣長打招呼，還說：「縣長也要自己買東西哦？」反而讓王惠美有些不自在。

王惠美畢竟也是家庭主婦，推著推車在超市裡轉來轉去，動作十分熟練，顯然平時有在逛市場。見到置物架上的商品，發揮本能，買得興起，欲罷不能，逛了３０多分鐘，堆著滿滿一車，還意猶未盡。當要排隊結帳時，有民眾主動要讓給縣長先結，但她還是依序等著，跟大家聊天，很庶民。

很多人會好奇，到底縣長買什麼拜拜好兄弟呢？答案是買最多是泡麵，香腸、養樂多、麥片與餅乾也入籃，與一般庶民無異，當然啦，彰化縣是農業大縣，農特產品豐富，身為縣長當然要協助行銷，火龍果及小玉、西瓜也都不能不買。

王惠美中元採購普度物品ＰＯ上個人臉書粉絲專頁後，網友反應熱烈，有網友說：「縣長好可愛」、「縣長認真在拚經濟」、也有人稱讚她是「庶民縣長」，並有網友不捨縣長買那麼多泡麵，三餐都吃泡麵，未免太辛苦了；另有網友勸縣長：「香腸不能配養樂多，會對身體不好。」

彰化縣前縣長魏明谷有意東山再起，因此勤於經營粉絲團，幾乎天天都有ＰＯ文或者居家影片，甚至平論時事，目前他擔任台水公司董事長，還時常直播勘查或者座談會過程，也都獲得熱烈的回響，維持熱度。

也有志於下屆縣長寶座的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，動作很多，在臉書經營也格外用心，今天還到警察局舉發假新聞，還在臉書操作，最近甚至開直播節目評論時事，都有一定的聲量。

彰化縣長王惠美臉書粉絲專頁PO上她上超市，推著推車採買中元普度的拜拜用品。翻拍王...
彰化縣長王惠美臉書粉絲專頁PO上她上超市，推著推車採買中元普度的拜拜用品。翻拍王惠美臉書專頁
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彰化縣長王惠美臉書粉絲專頁PO上她上超市，推著推車採買中元普度的拜拜用品。翻拍王...
彰化縣長王惠美臉書粉絲專頁PO上她上超市，推著推車採買中元普度的拜拜用品。翻拍王惠美臉書專頁
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彰化縣長王惠美臉書粉絲專頁PO上她上超市，推著推車採買中元普度的拜拜用品，採購完...
彰化縣長王惠美臉書粉絲專頁PO上她上超市，推著推車採買中元普度的拜拜用品，採購完畢，等著結帳。翻拍王惠美臉書專頁
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王惠美

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