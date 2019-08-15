上班不喝就沒關係？公務員假日狂飲染酒癮喝到胃穿孔

2019-08-15 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總精神部醫師陳逸群3年來調查27名求助戒酒門診的職業別，最多是中高階主管，占18%，其次才是上班族、農民和失業族，各占15%。台中市40歲許姓公務員工作壓力大，趁周五下班狂飲紓壓，以為上班沒喝沒關係，沒想到喝到酒癮、胃穿孔，影響工作，接受戒酒發泡錠治療，但一年後又壓力大到破戒，二度胃穿孔，經接受半年「戒酒團體」治療，改看大愛劇場追劇紓壓，近半年滴酒未沾，重新回到穩定的生活作息。

醫師陳逸群說明，喝酒會提高罹癌風險，國人每50人就有1人有酒癮問題，有的患者已經有酒癮卻不自知，往往要到「中酒毒」才會發現身體警訊，例如不喝酒會覺得非常疲憊、失眠、手抖、癲癇、胃痛、惡心嘔吐、食慾變差、記性變差等。

醫師陳逸群指出，台中榮總對於酒癮問題，除了藥物治療，也開設「戒酒團體」，因應上班族辦在中午休息時段，團體治療設計「利與弊思考」、「我的渴飲線索」、「情緒調適」等課程，讓參與者了解可能讓自己想喝酒的危險情境，以及在想喝酒時找到更好因應對策，台中榮總具有Carbohydrate-deficient transferrin(CDT)定量檢測技術，抽血檢測出近一個月的飲酒狀況，透過團體約制達到戒酒目的。

40歲許姓公務員表示，他10年前開始在周五下班後喝酒，藉此釋放壓力，常常開一瓶烈酒，喝到酩酊大醉，隔天清醒再補一杯，一直到周日清晨才會清醒，他曾接受戒酒發泡錠治療，但仍擋不住誘惑，後在家人陪同下求診，改接團體治療，重新思考「酒精對我的傷害」，他也透過觀看勵志劇大愛劇，以及運動紓壓，如今滴酒不沾。