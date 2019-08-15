台灣燈會在台中 預算一波三折終通過

2019-08-15 18:18 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



「台灣燈會在台中」一波三折，終於通過預算。台中市議會召開臨時會討論台灣燈會墊付金額共3億5千餘萬元。民進黨議員紛指責市府未提出燈會計畫項目明細就要求議會同意墊付案，全體綠營議員要求退回墊付案，但在議長張清堂請觀旅局長林筱淇說明並為規劃內容延遲送達向議員致歉後，仍裁示通過，市府另應提規劃細目給議會。

墊付內容粗糙

台灣燈會在中央核定補助1800萬元後，市府以墊付案方式提請議會召開臨時會，包括中央補助的1800萬元，要求議會通過3億多元墊付案，而非追加減預算案。議會15日召開第三屆第2次臨時會第3次會議，民進黨議員一再要求觀旅局，即使是墊付案，也要提出詳細項目的規劃，才願審查通過。

上午開議後，民進黨議員陳淑華、謝明源、何文海、李天生、何敏誠紛紛發言，認為市府自1、2月就主動說要承辦台灣燈會；在野黨議員也樂觀其成，但到了5月底才要求相關單位提出規劃。而報給議會的墊付案內容，又只有很粗糙的項目，沒有細項計畫。何文海指出，如一個主燈區項目只寫個9000多萬元的金額，完全沒有細項內容，太草率了。

主燈區是共同決定

民進黨議員認為市府以中央補助1800萬元，就要偷渡3億多元的墊付案，由議會背書，實不合理；而且不論中央補助多少，既然今年初就主動說要承辦燈會，早就應該規劃燈會的細項計畫內容。如今遲至8月召開議會臨時會，還沒有細項計畫內容，指責市府「到底有沒有心要辦（燈會）？」

國民黨議員則在黨團書記長張瀞分帶領下，支持並維護市府的墊付案。張瀞分提出市府燈會工作日程表為觀旅局護駕表示，市府已很積極推動燈會。另對於中央想要主責主燈區的作法，她說，市府最多只能給中央一個主燈，不能將主燈區都交給交通部辦理，這是國民黨團的共同決定；她質疑，難道交通部還要自己都拿去發包嗎？

在一片吵鬧爭執聲中，張清堂於近中午裁示通過此一墊付案；並請觀光旅遊局應後續提出詳細計畫內容送議會及所有議員。而在林筱淇道歉後，民進黨議員就未再加以阻擋。

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