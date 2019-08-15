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合歡山暗空公園獲認證 南投縣府會勘昆陽鳶峰觀星環境

2019-08-15 15:09聯合報 記者黑中亮╱即時報導

合歡山國際暗空公園｣已通過國際暗天協會銀級認證，南投縣長林明溱表示，縣府將投入2500萬元改善鳶峰以上沿線觀星環境、整建2處旅遊服務中心及停車場周邊環境，希望能打造具國際級水準的觀星景點。

林明溱上午指出，實地了解合歡山昆陽及鳶峰停車場現址後，計劃將分別在兩處停車場設置多功能使用的旅遊服務中心，配合國際暗空公園申請的相關設施改善後，規劃各項觀星環境外，未來結合清境農場觀景步道，遊客白天賞景看綿羊、晚上觀星，形成全新的觀光旅遊軸線與風潮，將可有效帶動地方產業發展。

觀光處表示，昆陽停車場內原為昆陽派出所的閒置建築物，目前是作為合歡山雪季救護站及管制站使用，原本計畫改建為觀光用途的天文台，但位處太魯閣國家公園內，變更建築物需通過環評，牽涉法令範圍較廣，也較為曠日費時，目前縣府將針對此建物規劃為多功能使用的遊客服務中心，結合原雪季勤務及救護站功能，加上新加入的遊客服務中心、天文觀星望遠鏡等，先做建物內部空間改善與整修的整體規劃。

林明溱也責由觀光處盡速改善鳶峰及昆陽觀星環境，觀光處指出，目前鳶峰停車場的廁所及攤商平台已完工，正辦理驗收工作，並將持續進行觀星、天文平台施作，斥資1000萬元，最快9月底就可完工；至於鳶峰及昆陽的旅遊服務中心及周邊觀星環境的建設，相關建物整修進行研議，依法提出申請，工程經費約1500萬元，期能打造國際級的暗空觀光景點。

合歡山昆陽管制站將成為暗空公園的觀星新景點，南投縣長林明溱前往現勘指出盡速改善觀...
合歡山昆陽管制站將成為暗空公園的觀星新景點，南投縣長林明溱前往現勘指出盡速改善觀星環境。圖／南投縣政府提供
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合歡山昆陽管制站將成為暗空公園的觀星新景點，南投縣長林明溱前往現勘指出盡速改善觀...
合歡山昆陽管制站將成為暗空公園的觀星新景點，南投縣長林明溱前往現勘指出盡速改善觀星環境。圖／南投縣政府提供
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合歡山昆陽管制站將成為暗空公園的觀星新景點，南投縣長林明溱前往現勘指出盡速改善觀星環境。圖／南投縣政府提供
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停車場合歡山林明溱

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