合歡山暗空公園獲認證 南投縣府會勘昆陽鳶峰觀星環境

2019-08-15 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



｢合歡山國際暗空公園｣已通過國際暗天協會銀級認證，南投縣長林明溱表示，縣府將投入2500萬元改善鳶峰以上沿線觀星環境、整建2處旅遊服務中心及停車場周邊環境，希望能打造具國際級水準的觀星景點。

林明溱上午指出，實地了解合歡山昆陽及鳶峰停車場現址後，計劃將分別在兩處停車場設置多功能使用的旅遊服務中心，配合國際暗空公園申請的相關設施改善後，規劃各項觀星環境外，未來結合清境農場觀景步道，遊客白天賞景看綿羊、晚上觀星，形成全新的觀光旅遊軸線與風潮，將可有效帶動地方產業發展。

觀光處表示，昆陽停車場內原為昆陽派出所的閒置建築物，目前是作為合歡山雪季救護站及管制站使用，原本計畫改建為觀光用途的天文台，但位處太魯閣國家公園內，變更建築物需通過環評，牽涉法令範圍較廣，也較為曠日費時，目前縣府將針對此建物規劃為多功能使用的遊客服務中心，結合原雪季勤務及救護站功能，加上新加入的遊客服務中心、天文觀星望遠鏡等，先做建物內部空間改善與整修的整體規劃。