賞高美溼地夕照 末班公車往後延

2019-08-15 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



高美溼地是台中知名景點，高美夕照也是難得景致，常有遊客抱怨，看完夕陽後，卻錯過往返市區的末班公車，讓人很掃興。台中市交通局表示，本周末起309路的末班車，將延後到晚間7點半發車，讓遊客更盡興。

高美溼地位於大甲溪出海口，淡水、海水交會構成的海岸濕地，屬於野生動物保護區，溼地上有木棧道，避免遊客干擾生態；高美溼地遊客中心、體驗館也已經開放，吸引更多觀光客。

台中市交通局表示，前往高美溼地的公車，有清水車站發車的111路、178路、179路，從台中車站出發的309路，還有假日才行駛的從高鐵台中站發車655路、從清水車站發車688路，搭火車、高鐵都可有公車直達高美溼地，也可轉乘台鐵到清水站，再轉乘公車。

經過高美溼地的公車班次有限，不少遊客抱怨，還沒欣賞完浪漫夕陽，就得去趕公車，否則怕沒車可搭，讓人覺得很掃興。高美溼地假日公車密集、收班較晚，但平日很早就收班，111路下午4點50分就收班，179路為傍晚6點半，309路為晚間7點10分，178路最末兩班為晚上7點、9點。

交通局長葉昭甫說，為配合夏季觀光人潮，309路末班車已延後到晚間7點10分，預計晚間7點16分經過高美溼地，但仍有民眾反映，看完夕陽來不及搭公車；市府把309的最末班車延後到晚間7點半發車，經過高美溼地約晚間7點36分。