一次看足16位大師作品 鹿港鶴棲別墅變身工藝展覽館

2019-08-15 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣文化局為活化歷史建築鶴棲別墅，推動傳統工藝與歷史建築結合，以鹿港鶴棲別墅作為「工藝展覽館」，自即日起至12月31日在鶴棲別墅展出16位人間國寶及彰化縣傳統工藝保存者的作品，機會十分難得。

「 鶴棲別墅-工藝展覽館」邀請展出作品，除文化部認證的彰化縣4位人間國寶施至輝、陳萬能、施鎮洋、李秉圭大師外，還有12位登錄傳統工藝保存者有吳敦厚、吳清波、施寶容、黃紗榮、許陳春、董坐、黃呈豐、徐柄垣、謝雅秀、柯錦中、王肇鉌、王肇楠等工藝師的作品，展出作品涵蓋傳統木雕、錫工藝、粧佛、燈籠彩繪、中國結、立體繡、石硯雕、製鼓、偶頭製作、纏花、細木作等類型。

「工藝展覽館」今天開幕，彰化縣長王惠美說，鹿港本身就是個開放式的博物館，工藝師也非常的多，大家來「鶴棲別墅」除了欣賞美麗的歷史建築之外，一次就可以看到16位人間國寶及彰化縣傳統工藝保存者的作品展覽，作品細緻，非常具有傳統的味道，歡迎鄉親把握機會好好欣賞。

王惠美表示，在她擔任鹿港鎮長任內，發現鹿港有一棟相當有歷史的建築物「鶴棲別墅」，當時努力爭取並在2010年登錄為彰化縣歷史建築，花費中央和縣府共2500萬元，一起把鶴棲別墅修復完成，也謝謝王氏的徒孫。

王惠美說，縣府希望把這棟美麗的建築與鹿港傳統工藝結合，將鶴棲別墅設為「工藝展覽館」，未來將開放申請，提供給工藝創作者及年輕工藝家展出的空間，也讓鹿港多一個觀光景點，讓地方的工藝發揚光大，希望有更多年輕人傳承技藝。

「鶴棲別墅」，是清末曾留學日本富豪王煌的故居，也是王氏經營「金融信託業」的場所，並以「三泰行」商號與大陸貿易盛極一時，屬閩南與西洋建築折衷樣態，包含第一進的西式半圓柱洋樓及第二進則維持傳統閩式風格合院住宅，相當具有獨特建築風格與宅第美學。