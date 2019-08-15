警察加油！愛心企業捐LED肩燈強化警執勤安全

2019-08-15 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中犁記糕餅店負責人張仕宗綽號「餅哥」熱心公益，得知有員警在路口指揮交通、巡邏，常因天雨或夜間視線不佳，被汽機車駕駛撞傷，生命財產受威脅，捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」給台中市警局太平分局，太平警分局昨天下午聯合勤教舉行捐贈儀式，回贈特製化個人肖像公仔，感謝「餅哥」善舉。

「餅哥」張仕宗說，有時深夜返家路上還看到巡邏車一閃一閃的巡著，心理就有分踏實的安全感，「警用有限、民力無窮」，希望透過這份心意拋磚引玉，為強化員警夜間執勤安全，讓第一線執勤的同仁安全更有保障，讓社會大眾持續給辛勞的警察同仁加油打氣。

太平警分局分局長蔡元戎說，路口指揮交通員警或是巡邏執勤的員警常因為天雨，或是夜間視線不佳，遭汽機車駕駛撞傷，甚至生命受到威脅，為了保護第一線辛勞的波麗士，他居中協調下，台中糕餅店犁記負責人張仕宗得知後，立馬允諾捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」等應勤裝備。