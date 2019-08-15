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警察加油！愛心企業捐LED肩燈強化警執勤安全

2019-08-15 13:54聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中犁記糕餅店負責人張仕宗綽號「餅哥」熱心公益，得知有員警在路口指揮交通、巡邏，常因天雨或夜間視線不佳，被汽機車駕駛撞傷，生命財產受威脅，捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」給台中市警局太平分局，太平警分局昨天下午聯合勤教舉行捐贈儀式，回贈特製化個人肖像公仔，感謝「餅哥」善舉。

「餅哥」張仕宗說，有時深夜返家路上還看到巡邏車一閃一閃的巡著，心理就有分踏實的安全感，「警用有限、民力無窮」，希望透過這份心意拋磚引玉，為強化員警夜間執勤安全，讓第一線執勤的同仁安全更有保障，讓社會大眾持續給辛勞的警察同仁加油打氣。

太平警分局分局長蔡元戎說，路口指揮交通員警或是巡邏執勤的員警常因為天雨，或是夜間視線不佳，遭汽機車駕駛撞傷，甚至生命受到威脅，為了保護第一線辛勞的波麗士，他居中協調下，台中糕餅店犁記負責人張仕宗得知後，立馬允諾捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」等應勤裝備。

蔡元戎指出，LED燈在黑夜閃爍著，讓第一線的基層員警於夜間時段執行巡邏、路檢勤務時，明顯提高能見度，用路人也更清楚辨識執勤員警位置，提升執勤安全。太平警方為感謝餅哥的熱心公益，也特別利用分局每月聯合勤教時段在近百位同仁見證下舉行捐贈儀式，警方也貼心回贈「特製化個人肖像公仔」，維妙維肖的神韻讓餅哥大感體貼，做為警察堅實的後盾。

台中犁記糕餅店負責人張仕宗捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」...
台中犁記糕餅店負責人張仕宗捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」給台中市警局太平分局，太平警分局昨天回贈特製化個人肖像公仔感謝。圖／台中市警局太平分局提供
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台中犁記糕餅店負責人張仕宗（左二）捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍...
台中犁記糕餅店負責人張仕宗（左二）捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」給台中市警局太平分局，太平警分局昨天由分局長蔡元戎（左一）回贈特製化個人肖像公仔表達感謝。圖／台中市警局太平分局提供
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台中犁記糕餅店負責人張仕宗捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」...
台中犁記糕餅店負責人張仕宗捐贈300組「紅藍LED肩燈」、200組「紅藍爆閃燈」給台中市警局太平分局，太平警分局昨天回贈特製化個人肖像公仔表達感謝。圖／台中市警局太平分局提供
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