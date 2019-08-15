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抓住暑假尾巴去玩玩 彰化觀光工廠全攻略

2019-08-15 12:57聯合報 記者劉明岩╱即時報導

暑假即將進入尾聲，彰化縣有許多深具特色的觀光工廠 ，有的還安排好玩又知性的活動，值得親子去走走，彰化縣政府推出「觀光工廠嘉年華」全攻略，介紹各觀光工廠的活動及「觀光工廠嘉年華百寶村特展」，縣長王惠美請家長抓住暑假的尾巴，帶孩子去觀光工廠挖寶。

這項活動獲得縣內14家觀光工廠響應，例如白蘭氏健康博物館推出「快樂FUN暑假-動手玩科學、兒童律動」、台灣手套博物館辦理「玩一夏ＤＩＹ」、台塑生醫健康悠活館則是規畫「勁夏—愛玩咖總動員」等多元化觀光旅遊體驗活動，台灣優格餅乾將優惠延長到中秋節等。

彰化縣政府並在埤頭鄉彰化百寶村舉辦「Fun縱遊半線—玩在彰化系列—觀光工廠嘉年華特展」，只要自即日起至108年9月1日展覽期間前往彰化百寶村，透過「觀光工廠大富翁─等你來挑戰！」互動觀展模式獲取積分，通過遊戲關卡者，即有機會獲得「百寶村物產館—精選商品」、「百寶村物產館—限量折價券」、「華新MASK創意生活館—免費DIY體驗券」或「台灣穀堡—限量米奶茶」等優惠好禮。

此外，配合展覽活動，百寶村物產館也將從8月17日及8月24日周六假期，推出限時、限量優惠的襪子娃娃DIY體驗活動。相關活動訊息請洽「彰化好過日FB粉絲團」、彰化百寶村物產館04-892-3339。

彰化縣政府推出「觀光工廠嘉年華」全攻略，介紹各觀光工廠的活動及「觀光工廠嘉年華百...
彰化縣政府推出「觀光工廠嘉年華」全攻略，介紹各觀光工廠的活動及「觀光工廠嘉年華百寶村特展」，縣長王惠美（右1）請家長抓住暑假的尾巴，帶孩子去觀光工廠挖寶。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣政府推出「觀光工廠嘉年華」全攻略，介紹各觀光工廠的活動及「觀光工廠嘉年華百...
彰化縣政府推出「觀光工廠嘉年華」全攻略，介紹各觀光工廠的活動及「觀光工廠嘉年華百寶村特展」，縣長王惠美請家長抓住暑假的尾巴，帶孩子去觀光工廠挖寶。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣政府推出「觀光工廠嘉年華」全攻略，介紹各觀光工廠的活動及「觀光工廠嘉年華百...
彰化縣政府推出「觀光工廠嘉年華」全攻略，介紹各觀光工廠的活動及「觀光工廠嘉年華百寶村特展」，縣長王惠美（右1）請家長抓住暑假的尾巴，帶孩子去觀光工廠挖寶。照片／彰化縣政府提供
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觀光工廠博物館

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