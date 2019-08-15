考驗你的中文程度！全台只此一家 她的名字叫「奧婠」

2019-08-15 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



全台灣只此一家別無分號，根據官方統計，到今7月底台灣總人口是2359萬2598人，只有5個人姓「奧」，他們是住在高雄市的1戶幸福家庭，二女兒奧婠就讀大葉大學醫療器材與設計學士學位學程研究所，最近參與秀傳醫院的產學合作計畫，成功研發「3D多變型脊椎融合器」，她的名字讓眾人深刻的印象。

「婠」字怎麼念？奧婠說，從念幼兒園開始，第一次看到她的名字的人，包括大學老師，都沒有人會正確的念出來，都是先愣了一下，再有邊讀邊地念「奧『官』」，她曾解說要念奧「ㄨㄢ，同『灣』音」，久了就不想再解說了。

奧婠說，念高中時就有要擁有一技之長的人生規畫，原本想念護理系，後來決定選讀更有挑戰性的大葉大學醫療器材與設計學士學位學程，大學畢業後考上研究所，暑假過後升上二年級。她跟隨老師賴峰民在實驗室，參與多次醫院的產學合作，希望未來能一展抱負。

奧婠在家排行老二，她父親奧世琦說，很多人聽到他姓「奧」，都會產生好奇，詢問他是不是中國的少數民族？來自哪裡？根據他父親口述，他們家族本姓也不是「奧」，世居西安，不知是那一朝代，遭受牽連面臨誅殺九族之禍，先人避居他鄉改姓「奧」，才逃過滅門大劫。

「我有4個小孩，是台灣唯5的奧姓人家。」奧世琦是空軍中校飛官退伍，他說，他的父親是陸軍官校6期，也是西北藥專老師，曾參加對日抗戰，戰後參與鐵路復原建設，1958年間被派到台灣從事鐵道建設工程，也在台灣落地生根。

奧世琦說，他曾想尋根溯祖，可惜山西老家、祠堂和族譜，都毀於文化大革命劫，只查到黃河第一大支流的渭河南邊有一個奧家窰，他的祖先本姓已不可考，不過，很確定他家是道道地地的漢族，不是中國的少數民族。