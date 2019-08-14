彰化爌肉太有名 父子聯手開發爌肉「脆肉鬆」搶手

2019-08-14 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣為全國第三大豬肉產區，因地利之便，縣內有不少肉鬆、肉乾廠加工廠，但近年豬價波動影響，業者僅做代工壓力大，眼看豬肉原料成本年年攀升，北斗鎮20多年豬肉加工老廠家在第二代加入後，打出自家品牌開拓市場。

50歲顏進福從16歲開始學做豬肉加工品，後來自行創業機械化製作產品，他說，因長期幫大品牌代工，並與縣內多家烘焙坊合作，為確保食品安全無虞，他與具有CAS認證的豬肉供應商合作，產品也自行送驗，「愛惜羽毛才對能對客戶交代」。

近年豬隻疾病未根除，加上非洲豬瘟影響，中國豬肉大缺，須從全世界進口豬肉補缺口，國際豬價攀升，使得台灣本土豬肉需求增加，價格連帶追高，業者評估，若口蹄疫拔針，未來台灣豬肉也能出口，國內豬價可能回不去了。

第二代顏兆佑當完兵後回投入自家加工廠，但豬隻成本增加，為提升經營模式，近年開始打出自家品牌「小豬農莊」，並與父親一同研發有別於傳同肉鬆、肉乾產品，以「爌肉」方式先將豬肉滷上6個多小時再加工，推出具有零食感的「脆肉鬆」，每100斤的肉只能做出38台斤的成品，但因具獨特性，中秋、過年前大月都可銷售約2千盒，逐漸打開知名度。