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彰化爌肉太有名 父子聯手開發爌肉「脆肉鬆」搶手

2019-08-14 19:00聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣為全國第三大豬肉產區，因地利之便，縣內有不少肉鬆、肉乾廠加工廠，但近年豬價波動影響，業者僅做代工壓力大，眼看豬肉原料成本年年攀升，北斗鎮20多年豬肉加工老廠家在第二代加入後，打出自家品牌開拓市場。

50歲顏進福從16歲開始學做豬肉加工品，後來自行創業機械化製作產品，他說，因長期幫大品牌代工，並與縣內多家烘焙坊合作，為確保食品安全無虞，他與具有CAS認證的豬肉供應商合作，產品也自行送驗，「愛惜羽毛才對能對客戶交代」。

近年豬隻疾病未根除，加上非洲豬瘟影響，中國豬肉大缺，須從全世界進口豬肉補缺口，國際豬價攀升，使得台灣本土豬肉需求增加，價格連帶追高，業者評估，若口蹄疫拔針，未來台灣豬肉也能出口，國內豬價可能回不去了。

第二代顏兆佑當完兵後回投入自家加工廠，但豬隻成本增加，為提升經營模式，近年開始打出自家品牌「小豬農莊」，並與父親一同研發有別於傳同肉鬆、肉乾產品，以「爌肉」方式先將豬肉滷上6個多小時再加工，推出具有零食感的「脆肉鬆」，每100斤的肉只能做出38台斤的成品，但因具獨特性，中秋、過年前大月都可銷售約2千盒，逐漸打開知名度。

顏進福說表示，現代人重視食安，追朔產品原料來源也希望減少攝取過多添加物，越來越嚴格的食品衛生法令，具品質的業者才得以生存，為講求食材新鮮，豬隻宰殺2個小時內須立即加工處理，讓肉質維持彈性；而市面上從1斤170元到500元的肉鬆都有，他提醒，有的肉鬆添加較多的豌豆粉，「化口性」明顯，有的則糖度高不夠蓬鬆，成本各有不同。

豬肉經熬煮香味四溢。記者林敬家／攝影
豬肉經熬煮香味四溢。記者林敬家／攝影
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巧福食品老闆顏福進（右）與兒子顏兆佑研發爌肉加工成的脆肉鬆。記者林敬家／攝影
巧福食品老闆顏福進（右）與兒子顏兆佑研發爌肉加工成的脆肉鬆。記者林敬家／攝影
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爌肉後再加工的產品受歡迎。記者林敬家／攝影
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豬價非洲豬瘟

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