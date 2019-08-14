台農77號稱霸草屯稻米賽 這關鍵害台梗9號慘敗

2019-08-14 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮是縣內最大稻米產區，而今年一期稻作抽穗後多雨致蛋白質含量高，米質多偏硬，更因近年氣候普遍高溫，不利台梗9號生長，當地一期稻米品質競賽前3名全由台農77號包辦，由稻農李啟元今奪冠，將代表草屯鎮出戰全國賽。

草屯農會指出，草屯鎮水稻專業區契作米種以台梗9號和台農77號為主，種稻面積居南投縣之冠，肩負「南投米倉」之責，除專注品種改良、精進技術，更注重產稻品質，辦理稻米品質競賽達17年之久，且由冠軍將代表草屯出戰全國賽。

而今年一期稻米品質競賽從47名參賽農友評比初選出8人，今由農糧署、農試所、農改場等專家對稻米外觀和官能品評做最後決選，最後李啟元奪冠，林祈亘和林祈漠分居第2、3名，但3人均以台農77號參賽，勝出關鍵則與氣候有關。

台中農改場吳姓助理研究員說，台梗9號對高溫敏感，抽穗後易因炎熱致心、腹端變白，俗稱「白肚」白堊質的狀況，近年一期稻作氣候則普遍高溫，而不利參賽；反觀，台農77號因耐熱度較佳，連年在一期稻賽中掄元，甚至包辦前3名。

此外，稻米抽穗後的穀粒充實期是成長關鍵，去年因高溫少雨「白肚」多，部分農友今年加強灌溉，未料今年抽穗後期竟多雨，過多水分提高氮肥致稻米蛋白質含量過高，米飯硬度也跟著提高，而影響口感，今年各地稻作則普遍有類似情形。