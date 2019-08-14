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台灣藍染走出自己的路 太平藍聯展台中中友百貨登場

2019-08-14 17:27聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市太平區頭汴坑「太平藍」工藝師歷經十多年的奮鬥與努力，4年多來作品代表台灣征戰美國、法國等地商展，行銷全世界，也帶動了地方產業發展與弱勢就業。太平藍工藝師聯展繼今年5月在台北國家文創禮品館展覽後，即日起在台中市中友百貨A棟10F創意平台登場，展期到9月16日。

水源地文教基金會董事長葉晉玉長期推廣太平藍染工藝。他說，太平藍工藝師長期在太平頭汴坑山區工坊創作，山區適合藍染原料生長原料俗稱大菁、小菁的馬藍與木藍，工藝師的作品代表台灣征戰美國、聖地牙哥、法國巴黎、泰國曼谷、新加玻，中國大陸等地商展，產品美觀實用，行銷全世界，也帶動了地方產業發展與弱勢就業。

太平藍工藝師參展的台灣頂級工藝作品，包括江婕妤去年拿下台灣優良工藝品的藍染時鐘系列，以及詹雅汶藍染桌燈家飾系列產品，林麗貞藍染桐花圍巾系列，以及顏秋珠的藍染服飾及絲巾系列產品。

太平藍工藝師江婕妤說，她創作的「藍金歲月」藍染時鐘系列是以12種漸層，每一個漸層都要做到16個工序，相當耗時且費工，才能讓顏色穩定，堆疊出令人驚艷的優雅漸層。

江婕妤指出，最近開始嘗試枇杷、荔枝、龍眼植物染，她們向農民收取枝葉，農民拿水果熱情招待，從中感受到社區對年輕人的疼惜。「把這些好的東西傳承下去，還可以把專業付出在這裡，還有人和人之間的連結，我滿喜歡的。」

中友百貨說，希望藉由展覽展現在地工藝軟實力，安排在B棟13F生活好品專櫃以及中友購物網同步上架販售，此外，也規畫了一堂藍染方巾手作課程，邀請專業工藝師現場指導，活動時間為8/31(六)下午，限額10名，歡迎有興趣的民眾報名參加。

太平藍工藝師聯展即日起在台中市中友百貨A棟10F創意平台登場，展期到9月16日。...
太平藍工藝師聯展即日起在台中市中友百貨A棟10F創意平台登場，展期到9月16日。記者趙容萱／攝影
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太平藍工藝師江婕妤（左）介紹她創作的「藍金歲月」藍染時鐘系列。記者趙容萱／攝影
太平藍工藝師江婕妤（左）介紹她創作的「藍金歲月」藍染時鐘系列。記者趙容萱／攝影
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太平藍工藝師江婕妤（左）介紹她創作的「藍金歲月」藍染時鐘系列。記者趙容萱／攝影
太平藍工藝師江婕妤（左）介紹她創作的「藍金歲月」藍染時鐘系列。記者趙容萱／攝影
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太平藍工藝師聯展即日起在台中市中友百貨A棟10F創意平台登場，展期到9月16日。...
太平藍工藝師聯展即日起在台中市中友百貨A棟10F創意平台登場，展期到9月16日。記者趙容萱／攝影
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