將廚餘變有機土 竹山公所種植花卉有成

2019-08-14 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投縣竹山鎮公所推動垃圾分類多年後，並有座先進的廚餘處理場，最近清潔隊終於成功將廚餘變有機土，再自行買種子進行培育，經半年來不斷試種、研究、檢討以及請專家授課，目前花苗栽種培育成功率已高達9成。

南投縣內沒有垃圾焚化爐，竹山鎮雖鄰近雲林林內鄉，但受限於焚化爐無法啟用，堆置場垃圾經常放置近萬噸的垃圾無法清運，一天收運的廚餘量約有7噸，一個月將近有150噸，為了將廚餘有效利用，進行廚餘堆肥工作，廚餘每日收運後，經過攪碎篩分、固液分離，最後經過堆置發酵熟成後，再配合副資材的運用，成為有機土。

竹山清潔隊同時在公所出資及農糧署的補助下，合力採購一台「軟盆介質裝填機」，主要功能就是將自行堆肥而成的有機土自動化裝填至3吋盆中，自動化機器每小時產量為3千盆，將廚餘去化及花卉培育結合，響應環保政策也可美化家園。