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將廚餘變有機土 竹山公所種植花卉有成

2019-08-14 17:15聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣竹山鎮公所推動垃圾分類多年後，並有座先進的廚餘處理場，最近清潔隊終於成功將廚餘變有機土，再自行買種子進行培育，經半年來不斷試種、研究、檢討以及請專家授課，目前花苗栽種培育成功率已高達9成。

南投縣內沒有垃圾焚化爐，竹山鎮雖鄰近雲林林內鄉，但受限於焚化爐無法啟用，堆置場垃圾經常放置近萬噸的垃圾無法清運，一天收運的廚餘量約有7噸，一個月將近有150噸，為了將廚餘有效利用，進行廚餘堆肥工作，廚餘每日收運後，經過攪碎篩分、固液分離，最後經過堆置發酵熟成後，再配合副資材的運用，成為有機土。

竹山清潔隊同時在公所出資及農糧署的補助下，合力採購一台「軟盆介質裝填機」，主要功能就是將自行堆肥而成的有機土自動化裝填至3吋盆中，自動化機器每小時產量為3千盆，將廚餘去化及花卉培育結合，響應環保政策也可美化家園。

竹山鎮公所指出，以廚餘製作出的有機土，結合自動化設備，一天8小時計算，每日估計可有2萬4千的穴盤苗栽移至3吋盆的產值，不但解決大量的廚餘外，目前迅速栽種花卉，穴盤苗栽培育成功率已高達9成，努力終於得到回報，未來目標將藉由花卉培育進行廚餘去化外，同時也要將竹山鎮打造成花海城鎮。

竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮...
竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮公所提供
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竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮...
竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮公所提供
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竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮公所提供
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竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮公所提供
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竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮公所提供
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竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮...
竹山鎮公所清潔隊將廚餘變為有機土，用以培育種植花卉，計畫打造花園城鎮。圖／竹山鎮公所提供
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廚餘焚化爐

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