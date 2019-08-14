祭拜空間供不應求 南投殯儀館增建靈堂

2019-08-14 17:14 中央社 南投縣14日電



南投殯儀館靈堂不敷使用，不時有喪家要等候5、6天，「連辦喪事都要等」成為民怨，在地議員也接獲陳情，因此南投縣政府規劃增建靈堂，內有12間祭拜室，預計明年底前可啟用。

南投縣立南投殯儀館民國70年落成啟用，目前設有12間祭拜室、1處臨時靈堂、4間奠禮堂供民眾治喪使用，近年喪葬禮儀觀念改變，民眾多選擇在殯儀館設置靈堂供親友祭拜，而非在住家前馬路辦理，因此，南投殯儀館祭拜空間面臨「供不應求」情形。

多名縣議員今天在縣議會臨時會表達關心並指出，殯儀館需求大幅增加，不時有喪家無靈堂可用，等候期間只能使用臨時靈堂，一等就是5、6天。對此，縣府民政處長吳燕玲表示，縣府編列新台幣1450萬元預算增建靈堂，內有12間祭拜室，目前完成設計及監造發包。

吳燕玲說，增建靈堂工程設計規劃及監造去年11月決標，廠商7月24日報送興辦事業計畫給縣府，移請相關單位審查中，審查後待縣長林明溱簽核同意，再報送內政部備查，即可續辦相關事宜，預計明年底前啟用。

另外，殯儀館東側約0.8公頃土地已變更為殯儀館用地，吳燕玲說，將來若有需要可擴建；殯儀館前廣場及附近柏油路面年久失修、破損不堪，也將儘快改善。

民政處也表示，民眾反映殯儀館焚燒金紙導致灰燼飄散等問題，經籌措90萬元經費加裝專利飛灰處理器及周邊設備，將原有金爐改裝為環保金爐並已正式啟用，可降低煙塵排放，配合推行紙錢減量政策，相信殯儀館周邊空氣品質可有效改善。