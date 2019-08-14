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彰化農地重劃一甲子 這幾個鄉鎮還在努力中

2019-08-14 15:04聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府今天啟動「彰化縣農地重劃60週年系列活動」，彰化縣長王惠美表示，彰化縣60年來共完成21鄉鎮59區，面積37726公頃農地重劃，農地重劃可以開拓農路、改良灌溉排水，目前還有田中鎮、溪湖鎮正在辦農地重劃，有利農村發展。

王惠美今天上午主持「彰化縣農地重劃60週年系列活動」啟動儀式，彰化縣各地政事務所人員也以走秀方式展現各鄉鎮農地重劃後所發展的農特產在地特，

田中鎮長洪麗娜、溪湖鎮長黃瑞珠、溪州鄉長江淑芬、秀水鄉長林英嘉、彰化縣農田水利會會長呂炉山等人也與會。

王惠美說，彰化縣從民國48年八七水災後開始農地重劃，到今年整整一甲子，農地重劃後，配合興修水利、配置農水路，使農地能夠接連到馬路，並改善灌溉排水，對於搬運農產都更加便利，提供農民更好的生產環境，目前還有民眾在爭取重劃，但重劃有一定門檻，希望地方能集結大家的共識，如達到申請門檻，縣府會盡速來辦理農地重劃的作業，重劃過的土地對整體的環境維護也有很大幫助。

不過六十年來，彰化縣仍有二水、員林、大村、北斗、埔心等鄉鎮沒有辦過農地重劃，有些農路非常狹小，不利農產品運輸，先前埔心鄉也欲辦農地重劃，卻因地主未過半同意而無法辦理，最近則有田中鎮希望在辦理三塊厝農地重劃後，拓展農路，有利農產運輸，號召青農返鄉，而溪湖鎮正在進行地主意願調查，希望取得過半同意農地重劃。

王惠美表示，即日起至9月13日中秋節，縣府也在網路上辦理農地重劃小學堂網路闖關遊戲，還有好禮相送，並規劃10條田園的旅遊路線讓親子同遊，歡迎鄉親一起來細細品味農村從過去到現代的演變，讓孩子們也可以了解彰化如何循序漸進地發展成農業大縣。

彰化縣政府今天舉行「彰化縣農地重劃60週年系列活動」啟動記者會，各地政事務所人員...
彰化縣政府今天舉行「彰化縣農地重劃60週年系列活動」啟動記者會，各地政事務所人員以走秀方式展現各鄉鎮農地重劃後，發展產業特色的歷程。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府今天舉行「彰化縣農地重劃60週年系列活動」啟動記者會，並舉行農地重劃小...
彰化縣政府今天舉行「彰化縣農地重劃60週年系列活動」啟動記者會，並舉行農地重劃小學堂網路闖關遊戲抽獎、拿好禮活動。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府今天舉行「彰化縣農地重劃60週年系列活動」啟動記者會，各地政事務所人員...
彰化縣政府今天舉行「彰化縣農地重劃60週年系列活動」啟動記者會，各地政事務所人員以走秀方式展現各鄉鎮農地重劃後，發展產業特色的歷程。記者林宛諭／攝影
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農地王惠美

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