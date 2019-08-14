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就一柱香不燒金紙 王惠美率縣府員工拜好兄弟做表率

2019-08-14 15:00聯合報 記者劉明岩╱即時報導

明天（15日）是中元節，彰化縣政府響應環保，積極推動紙錢減燒、紙錢集中、網路祭拜、以糧代金及減香等環保祭祀，縣長王惠美今天下午在縣府廣場主持中元普度祭典時，就代表以一柱香膜拜，也不燒金紙，以身作則。

彰化縣環保局表示，為推動「中元普度少燒金」，環保局提供中元紙錢集中清運服務，各社區、大樓、及宮廟可洽詢各鄉鎮市公所外，也可以撥打環保局服務專線（04)7119356，洽詢清運方式，預約清運時間。

環保局表示，為消弭民眾認為紙錢送到焚化爐處置，恐無法達到祭祀的目的，環保局已在上月31日上午8時到下午4時，聘請專業法師舉行「淨爐法會」，並在溪州焚化爐辦理「大士爺開光點眼」、「宣讀陰陽兩界公告文」等儀式，讓中元祭祀紙錢處理既環保又符合民間宗教習俗。

彰化縣政府14日下午在縣府府前廣場、中庭、及公館等處舉辦108年(己亥年)中元普度祭典，就以身作則，由彰化縣長王惠美率領副縣長洪榮章、秘書長賴振溝暨各局處一級主管與縣府全體同仁共同與會，響應環保，以雙手合十、心香祭拜，誠心領香花、素果祭拜，共同為國家、彰化及民眾祈福，希望能夠庇佑風調雨順、國泰民安。

彰化縣政府也呼籲各鄉鎮市公所、廟宇及社區多處配合紙錢集中，減少燃燒紙錢、燃放鞭炮，共同努力維護環境，避免影響民眾的健康。

彰化縣政府響應環保，推動「中元普度少燒金」，縣長王惠美今天下午在縣府廣場主持中元...
彰化縣政府響應環保，推動「中元普度少燒金」，縣長王惠美今天下午在縣府廣場主持中元普度祭典時，就代表以一柱香膜拜，不燒金紙做表率 。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣政府響應環保，推動「中元普度少燒金」，縣長王惠美今天下午在縣府廣場主持中元...
彰化縣政府響應環保，推動「中元普度少燒金」，縣長王惠美今天下午在縣府廣場主持中元普度祭典時，就代表以一柱香膜拜，不燒金紙做表率 。照片／彰化縣政府提供
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王惠美焚化爐

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