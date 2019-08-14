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台中萬和宮明普度 普桌1393創新高912桌送慈善

2019-08-14 14:04聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市萬和宮8月15日中元節傍晚，援例舉辦莊嚴隆重普度法會，今年登記代辦普桌多達1393桌，其中912桌不領回的供品，將轉送慈善機構。

慶讚中元普度，是335年歷史的萬和宮年度重要法會之一，規模盛大且莊嚴隆重，頗受注目。廟方每年都接受信眾登記代辦普桌，今年多達1393桌，比去年多出163桌，創下新高。加上當天其他信眾自備的，可望超過2000份。

萬和宮慶讚中元普度法會今天（農曆7月14日）晚間10時請神、安神位，11時祭拜三界公、地官大帝，安地基主、孤魂，揭開序幕。明天中元節當天早上7點誦經團早課誦經，上午9時由普銓法師率領部份董監事，到萬和宮鄰近地區「獻外敬」，晚間六時，普度祈安法會開香儀式登場，晚間八點多功德圓滿。

董事長蕭清杰說，沒有領回的912桌代辦普桌供品，比照往年轉贈有關機關及慈善機構。去年分別轉送社會局食物銀行、南屯區公所、南屯里辦公處、紅十字會台中市支會、中華世界行善會及宏恩、全成與良顯堂等社會福利基金會。根據統計，今年有912代辦普桌、即65%，表明不領回供品，交由廟方援例處理。

蕭清杰指出，今年希望萬和宮捐贈供品、食物的慈善機構，較往年增加。萬和宮中元節普度的供品每年均採取公開招標決定，今年也不例外。7月23日開標，參加的四家廠商提供實物，由萬和宮常務董監事、誦經團的組長、導覽志工正副隊長、勤務隊正副隊長及幹部，合計18人，無記名投票，結果台灣楓康超市南屯店獲得10票勝出。供品有排骨雞碗麵、燕窩露、大燕麥片、沙拉油、飲料、餅乾等21項。

今年萬和宮中元普度代辦供桌，經過投票勝出的供品。 圖／萬和宮提供
今年萬和宮中元普度代辦供桌，經過投票勝出的供品。 圖／萬和宮提供
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去年台中市萬和宮慶讚中元普度法會盛況。圖／萬和宮提供
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台中市法師

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