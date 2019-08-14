台中萬和宮明普度 普桌1393創新高912桌送慈善

2019-08-14 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市萬和宮8月15日中元節傍晚，援例舉辦莊嚴隆重普度法會，今年登記代辦普桌多達1393桌，其中912桌不領回的供品，將轉送慈善機構。

慶讚中元普度，是335年歷史的萬和宮年度重要法會之一，規模盛大且莊嚴隆重，頗受注目。廟方每年都接受信眾登記代辦普桌，今年多達1393桌，比去年多出163桌，創下新高。加上當天其他信眾自備的，可望超過2000份。

萬和宮慶讚中元普度法會今天（農曆7月14日）晚間10時請神、安神位，11時祭拜三界公、地官大帝，安地基主、孤魂，揭開序幕。明天中元節當天早上7點誦經團早課誦經，上午9時由普銓法師率領部份董監事，到萬和宮鄰近地區「獻外敬」，晚間六時，普度祈安法會開香儀式登場，晚間八點多功德圓滿。

董事長蕭清杰說，沒有領回的912桌代辦普桌供品，比照往年轉贈有關機關及慈善機構。去年分別轉送社會局食物銀行、南屯區公所、南屯里辦公處、紅十字會台中市支會、中華世界行善會及宏恩、全成與良顯堂等社會福利基金會。根據統計，今年有912代辦普桌、即65%，表明不領回供品，交由廟方援例處理。