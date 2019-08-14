33歲的他居家治療不斷藥 圓夢結婚

2019-08-14 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中部多家醫院推動精神科居家治療，避免精神障礙患者自行停藥、中斷治療。一名33歲幻聽、妄想症患者，常工作不到1個月就被辭退，多次反覆發病，後接受居家醫療團隊到宅治療，不但回歸社會，也找到另一半共組家庭。

健保署為避免精神障礙患者因自行停藥、中斷治療，與社會脫節，甚至造成腦損傷，規畫7大類患者可透過居家治療。健保署統計，中部去年共1812人接受居家治療，又以台中榮總191人、服務次數2135次最高，其次是台中清海醫院186人、1940次，第三名是中山附醫156 人、1723次，平均居家醫療團隊1年到宅探視、治療超過10次。

台中榮民總醫院精神部主任藍祚鴻舉例，「思覺失調症」患者有幻聽、妄想、社交退縮等，屬於腦部疾病，發病頭五年為黃金治療期，任意斷藥復發風險是穩定治療者的5倍，甚至造成腦損傷，台中榮總精神部10年前啟動居家治療，目前醫療團隊有3名個管師、6名醫師，並配置一輛公務車，最遠到苗栗，一周約出勤3到4天。

33歲小南十年前因思覺失調症發病，常以為常幻聽、妄想症，常以為同事、朋友都在背後說壞話，不到一個月就被辭退，曾經看診，但沒有好好配合吃藥，反覆發病住院，直到去年接受居家治療追蹤，3個月打一次針，不但有穩定工作，日常會和朋友出去看電影、打籃球、去日本、東南亞旅遊，笑容也越來越多，今年初還結婚圓了成家的夢。