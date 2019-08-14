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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

33歲的他居家治療不斷藥 圓夢結婚

2019-08-14 10:32聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中部多家醫院推動精神科居家治療，避免精神障礙患者自行停藥、中斷治療。一名33歲幻聽、妄想症患者，常工作不到1個月就被辭退，多次反覆發病，後接受居家醫療團隊到宅治療，不但回歸社會，也找到另一半共組家庭。

健保署為避免精神障礙患者因自行停藥、中斷治療，與社會脫節，甚至造成腦損傷，規畫7大類患者可透過居家治療。健保署統計，中部去年共1812人接受居家治療，又以台中榮總191人、服務次數2135次最高，其次是台中清海醫院186人、1940次，第三名是中山附醫156 人、1723次，平均居家醫療團隊1年到宅探視、治療超過10次。

台中榮民總醫院精神部主任藍祚鴻舉例，「思覺失調症」患者有幻聽、妄想、社交退縮等，屬於腦部疾病，發病頭五年為黃金治療期，任意斷藥復發風險是穩定治療者的5倍，甚至造成腦損傷，台中榮總精神部10年前啟動居家治療，目前醫療團隊有3名個管師、6名醫師，並配置一輛公務車，最遠到苗栗，一周約出勤3到4天。

33歲小南十年前因思覺失調症發病，常以為常幻聽、妄想症，常以為同事、朋友都在背後說壞話，不到一個月就被辭退，曾經看診，但沒有好好配合吃藥，反覆發病住院，直到去年接受居家治療追蹤，3個月打一次針，不但有穩定工作，日常會和朋友出去看電影、打籃球、去日本、東南亞旅遊，笑容也越來越多，今年初還結婚圓了成家的夢。

台中榮總社區精神個管師劉紹蔚說，居家治療除了讓患者規律服藥外，最重要的是陪伴，很多病患從排拒變成信任，甚至有病患在治療初期一遇到挫折，第一個想到就是打電話向醫護求助，在醫護人員輔導下，生活因此步入正軌。

中部多家醫院透過社區精神科居家醫療團隊到宅看診、訪視，協助患者回歸社會，圖為台中...
中部多家醫院透過社區精神科居家醫療團隊到宅看診、訪視，協助患者回歸社會，圖為台中榮總日前舉辦《還想牽著你的手》思覺失調症特展。記者趙容萱／攝影
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中部多家醫院透過社區精神科居家醫療團隊到宅看診、訪視，協助患者回歸社會，圖為台中...
中部多家醫院透過社區精神科居家醫療團隊到宅看診、訪視，協助患者回歸社會，圖為台中榮總日前舉辦《還想牽著你的手》思覺失調症特展。記者趙容萱／攝影
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患者台中榮總健保

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