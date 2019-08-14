親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20聯合報 記者黑中亮╱即時報導

同樣是台大實驗林管處，卻在竹山有座鮮為人知的「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，高聳的樹幹上更爬滿了各式各樣的鍬形蟲，非常熱鬧，免費對外開放，成為竹山人私藏的後花園祕境。

台大實驗林指出，下坪熱帶植物園建置於西元1923年，日治時期原名「下坪樹木園」，以栽植熱帶樹種為主，當時並未進行有計畫引種，加上二戰末期的破壞，台大實驗林接收初期，將它闢為果樹園，栽植鳳梨、香蕉、葡萄、荔枝、柳橙、木瓜等多種果樹，至西元1966年決定重新建置樹木標本園，除就原有樹種調查整理外，並積極自國內外引進樹種，竹山人也因此稱這裡是「苗圃」。

由於園區內種植各式熱帶、亞熱帶及暖帶樹種，都是台灣不多見的熱帶植物，經過數十年的完整栽植，早已樹大成林，呈現相當自然原始的風貌，從園區入口處的「椰林大道」開始，滿舖著木屑的芬芳，從樹梢撒落下的金色陽光，漫步其間，豐沛的芬多精，令人就像走進一座大自然的寶庫。

獨特的百歲肖楠竟能整齊地形成一條步道，兩旁綠林成蔭，高聳交錯形成獨有少見的綠色隧道，走在步道上可聞到陣陣飄來的木頭香氣，俯拾皆是讓人忘卻塵囂的自然美景，無論清晨、傍晚都有地方民眾來此健行散步，大家都表示，「這裡是我們竹山人才知的秘境。」

竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的...
竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的後花園祕境。記者黑中亮／攝影
分享
竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的...
竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的後花園祕境。記者黑中亮／攝影
分享
竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的...
竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的後花園祕境。記者黑中亮／攝影
分享
竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的...
竹山有座「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，成為竹山人私藏的後花園祕境。記者黑中亮／攝影
分享

二戰日治時期

相關新聞

彰化卦山親子嘉年華 首度增設30米滑水道

2019-08-13 23:43

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

埔里紙錢集中燒 明天午後專車收運

2019-08-13 23:31

紙錢集中燒 台中勘地擬蓋專用焚化爐

2019-08-13 23:19

境外網路攻擊日甚 民進黨彰化黨部號召組網路闢謠大隊

2019-08-13 21:13

鹿港地藏王廟中元普渡法會 今天放水燈祭水靈

2019-08-13 20:26

影／時雨時晴土雞也感冒了 彰化縣出現第12場禽流感疫情

2019-08-13 18:23

野望影展在集集 特生中心：60元可看20部生態紀錄片

2019-08-13 17:21

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

舉辦動產不動產投標教學 台中分署邀精英教學員

2019-08-13 14:06

台中與鳥取來往9月直航 訪議會允諾百人參加明年燈會

2019-08-13 13:36

台電「台中棒球FUN電營」開幕 300國小生歡樂一夏

2019-08-13 13:31

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50
看更多

熱門文章

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

曾文水庫狂進水 3天洩1.5座南化水庫蓄水

2019-08-13 20:12

東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19

用手機找車位 竹縣智慧停車8月22日上路

2019-08-13 16:25

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

影／日本團隊將在青埔打造全台最大水族館 明年7月開幕

2019-08-13 19:55

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

「5151」「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

新北市電動汽機車格 9月1日起停車將收費

2019-08-13 14:59

花蓮車站成功蛻變 嶄新造型與空間迎客

2019-08-13 16:19

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

嘉縣道168線植栽景觀改善遭審計室糾正 議員批浪費公帑

2019-08-13 14:42

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top