台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



同樣是台大實驗林管處，卻在竹山有座鮮為人知的「下坪熱帶植物園」不僅有豐富的生態資源，夏季裡蟬鳴處處，高聳的樹幹上更爬滿了各式各樣的鍬形蟲，非常熱鬧，免費對外開放，成為竹山人私藏的後花園祕境。

台大實驗林指出，下坪熱帶植物園建置於西元1923年，日治時期原名「下坪樹木園」，以栽植熱帶樹種為主，當時並未進行有計畫引種，加上二戰末期的破壞，台大實驗林接收初期，將它闢為果樹園，栽植鳳梨、香蕉、葡萄、荔枝、柳橙、木瓜等多種果樹，至西元1966年決定重新建置樹木標本園，除就原有樹種調查整理外，並積極自國內外引進樹種，竹山人也因此稱這裡是「苗圃」。

由於園區內種植各式熱帶、亞熱帶及暖帶樹種，都是台灣不多見的熱帶植物，經過數十年的完整栽植，早已樹大成林，呈現相當自然原始的風貌，從園區入口處的「椰林大道」開始，滿舖著木屑的芬芳，從樹梢撒落下的金色陽光，漫步其間，豐沛的芬多精，令人就像走進一座大自然的寶庫。