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境外網路攻擊日甚 民進黨彰化黨部號召組網路闢謠大隊

2019-08-13 21:13聯合報 記者林宛諭╱即時報導

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，根據「國防安全研究院」統計2017年台灣面對來自境外的網路攻撃，高達2億466萬多次，台灣急需「淨網」，因此他號召組成「網路闢謠大隊」，將以道德勸說為優先，再以法律程序為手段，結合熱血夥伴一起來守護民主捍衛自由。

邱建富今天在民進黨彰化縣黨部召開記者會，邱建富表示，來自中國的網路攻撃，對台灣造成重大影響，嚴重戕害民主體制，網路時代台灣的選舉文化也從買票賄選，蛻變成造謠抹黑的資訊戰，網路一則不實指控，當事人要用十倍以上的時間與人力去澄清做傷害控管，而且澄清後也不會完全乾淨，讓受害人疲於奔命產生無力感。

今天記者會上，黨部人員人手一瓶清潔劑噴灑白板，再象徵以抹布擦去白板上的「假資訊」以宣示「反對網路言語霸凌」「打擊網路不實謠言」。

為結合網路的正向力量，邱建富請彰化縣黨部法務組組長柯宏奇律師，邀集網路世代籌組「律師團」積極介入公眾議題論述，將用具體的行動回應不當的網路攻擊，只要臉書搜尋「彰化邱建富」開啟聊天室，提供不實網路訊息，「闢謠大隊」小編會迅速回應同時啟動清淨機制，配合律師團處理，還給民眾乾淨的資訊空間，達成沒有造假與混淆視聽的自由言論。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富號召組成「網路闢謠大隊」，將以道德勸說為優先，再以法律...
民進黨彰化縣黨部主委邱建富號召組成「網路闢謠大隊」，將以道德勸說為優先，再以法律程序為手段，結合熱血夥伴一起來守護民主捍衛自由。 圖／民進黨彰化縣黨部提供
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邱建富民進黨

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