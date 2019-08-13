行銷台中市麻竹筍 美食嘉年華辦桌

2019-08-13 19:10 中央社 台中13日電



台中市麻竹筍正逢生產期，台中市長盧秀燕今天到太平區品嚐竹筍料理，行銷在地優質農特產，而台中市餐飲業者也推出竹筍美食嘉年華，24日及25日辦桌推廣，還可參加抽獎。

台中市政府表示，太平區為全國最大的麻竹筍產區，栽種面積達193公頃，年產量為2292公噸，農藥檢驗合格率高達99%以上，竹筍口感脆爽清甜，深受消費者喜愛。

盧秀燕今天參訪太平區農會竹筍共同運銷集貨市場，並品嚐由竹筍做成的美味料理，行銷在地優質農特產。她表示，太平麻竹筍不僅品質好，對減肥也有幫助，因卡路里低，吃了有飽足感，但不會發胖，還有纖維質，是她的減肥撇步。

盧秀燕指出，太平是台中市非常具有特色的區域，尤其農產品的品質特別好，包括荔枝、枇杷、龍眼蜜、竹筍等，都是非常高價位的經濟作物，因此農會的輔導特別重要，太平麻竹筍的價格特別好，「敢賣高價，代表品質最好！」

洲際棒球場的好運來洲際宴展中心也推出「第一屆竹筍美食嘉年華」，24日及25日集結北屯、太平、大雅、潭子、西屯及北區在地農特展品，舉辦園遊市集，安排竹筍料理品嚐、各式農產品特賣、表演及抽獎活動，行銷台中市在地農產品。

好運來宴展中心董事長廖豊民表示，這次竹筍嘉年華特別推出竹筍美食饗宴，1桌只要3888元，兩天共席開600桌，幾乎都是採用潭子、大坑、新社、太平等在地食材，18日前訂桌還可享優惠，除了品嚐好吃料理，還可就近觀賞棒球賽。