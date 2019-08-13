親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

重話批韓國瑜將被開除黨籍 陳宏昌沈寂1天傳訊反嗆

什麼是PUA？按照攻略「把妹」有什麼問題？

「卦山親子嘉年華」將上場 增設30公尺滑水道

2019-08-13 18:46聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府將在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，彰化縣長王惠美(右二)說...
彰化縣政府將在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，彰化縣長王惠美(右二)說，今年首度在參佛道旁草地設置30公尺長的滑水道，還有許多童玩讓親子同樂。記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣政府8月24、25日將在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，彰化縣長王惠美說，今年首度在參佛道旁草地設置30公尺長的滑水道，更加碼演出如果兒童劇團的「大野狼拯救小紅帽」，每周六、日更有免費深度導覽，帶領大家走讀彰化在地人文風情。

彰化縣長王惠美、參山國家風景區管理處長柯建興、台化公司副總經理林慶賜等人今天在彰化縣政府為「卦山親子嘉年華」活動暖身宣傳。

王惠美說，卦山親子嘉年華首度設置30公尺長的滑水道及兒童戲水池給孩子們好好的消暑，25日晚間在縣立體育場，更有台化公司贊助的「如果兒童劇團」演出大野狼拯救小紅帽的劇碼，歡迎親子來同樂。

活動還包括有趣的童玩DIY、益智樂高積木、小小警消大體驗，夏日童樂會有音樂、舞蹈、新奇魔術、泡泡秀等，還可參加卦山集章闖關遊戲，只要集滿5個章，就有好禮三選一，每天定時有棉花糖跟冰棒免費大放送，及打卡按讚送好禮。

8月17日起至9月8日每週六、日，將由專業解說員免費為大家導覽的文化生態小旅行，包括扇形車庫、小西街、孔廟、元清觀、開化寺、八卦山大佛、天空步道、彰化藝術館等，民眾可選擇不同導覽路線報名參加，其中還包括二場八卦山暗夜的探險夜間導覽活動，民眾可在9月2日中午前報名。

報名資訊：https://www.beclass.com/rid=22415f65d255fd1c9838

彰化縣政府將在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，今年首度在參佛道旁草地設...
彰化縣政府將在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，今年首度在參佛道旁草地設置30公尺長的滑水道，還有許多童玩讓親子同樂。記者林宛諭／攝影
分享

親子王惠美

相關新聞

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

台中與鳥取來往9月直航 訪議會允諾百人參加明年燈會

2019-08-13 13:36

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

彰化警消福音 員榮免費篩檢肺癌

2019-08-12 23:52

鹿港街尾推木藝 老屋卻消失

2019-08-12 23:51

彰縣活化老屋補助 難比拆屋速度

2019-08-12 23:50

消失一年多 遭斷頭修剪／溪州國小5楓樹 移走又移回

2019-08-12 23:37

彰化、草屯將喝毒水？ 環團籲停建鳥嘴潭人工湖

2019-08-12 23:15

雨炸台中 水淹民宅 車陷水坑

2019-08-12 22:36

影／慘！埔里大坪頂又見黃流 居民出門「陸上行舟」

2019-08-12 19:06

彰化縣農業處長懸缺 內定宜蘭大學教授邱奕志接任

2019-08-12 15:40

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

溪州國小5棵楓樹被消失？前校長：誤會，已恢復原處

2019-08-12 15:41
看更多

熱門文章

東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

高雄山區又傳災情 那瑪夏聯外道路晚間出現下陷

2019-08-12 22:25

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

視察河道整治 韓國瑜：落實清淤

2019-08-12 23:18

影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆

2019-08-12 21:08

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

環狀線、板南線新埔站外轉乘 色標指路

2019-08-13 00:51

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

新北敬老卡 可搭捷運 免費進博物館

2019-08-13 00:40

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25

影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01

促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

宜蘭情人節鵲橋光造景延長至18日 有情人繼續浪漫下去

2019-08-12 21:18

白狼校園演講惹議 翁章梁：言論自由

2019-08-12 23:22

拓印留存 80歲宜蘭橋告退

2019-08-13 00:45

朴子防汛道現「天坑」嘉檢要查

2019-08-12 23:36

里長大小聲／玉成里被亂丟垃圾 黃聰智促市府積極取締

2019-08-12 23:43

靈鷲山水陸空大法會 侯友宜到桃園祝禱祈福

2019-08-12 21:09

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

北市敬老卡 擴及12區運動中心使用

2019-08-13 00:29

雨炸台中 水淹民宅 車陷水坑

2019-08-12 22:36

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

台電供電不穩 獲賠機率低 養殖業自保不斷電

2019-08-12 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top