「卦山親子嘉年華」將上場 增設30公尺滑水道

2019-08-13 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府將在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，彰化縣長王惠美(右二)說，今年首度在參佛道旁草地設置30公尺長的滑水道，還有許多童玩讓親子同樂。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化縣政府8月24、25日將在八卦山大佛廣場舉辦「卦山親子嘉年華」活動，彰化縣長王惠美說，今年首度在參佛道旁草地設置30公尺長的滑水道，更加碼演出如果兒童劇團的「大野狼拯救小紅帽」，每周六、日更有免費深度導覽，帶領大家走讀彰化在地人文風情。

彰化縣長王惠美、參山國家風景區管理處長柯建興、台化公司副總經理林慶賜等人今天在彰化縣政府為「卦山親子嘉年華」活動暖身宣傳。

王惠美說，卦山親子嘉年華首度設置30公尺長的滑水道及兒童戲水池給孩子們好好的消暑，25日晚間在縣立體育場，更有台化公司贊助的「如果兒童劇團」演出大野狼拯救小紅帽的劇碼，歡迎親子來同樂。

活動還包括有趣的童玩DIY、益智樂高積木、小小警消大體驗，夏日童樂會有音樂、舞蹈、新奇魔術、泡泡秀等，還可參加卦山集章闖關遊戲，只要集滿5個章，就有好禮三選一，每天定時有棉花糖跟冰棒免費大放送，及打卡按讚送好禮。

8月17日起至9月8日每週六、日，將由專業解說員免費為大家導覽的文化生態小旅行，包括扇形車庫、小西街、孔廟、元清觀、開化寺、八卦山大佛、天空步道、彰化藝術館等，民眾可選擇不同導覽路線報名參加，其中還包括二場八卦山暗夜的探險夜間導覽活動，民眾可在9月2日中午前報名。