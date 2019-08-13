野望影展在集集 特生中心：60元可看20部生態紀錄片

2019-08-13 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



集集特生中心保育教育館，提供台灣野生動植物及特殊生態系的自然資源保育介紹。記者黑中亮／攝影 分享 facebook 集集小鎮不只有火車鐵道，更有全台最重要的特有生物研究保育中心，平時是重要的學術研究單位，卻也以保育教育館提供台灣野生動植物及特殊生態系等自然資源保育介紹，暑假本周末起，再度引入著名的野望影展，以20部世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一年的巡迴播映。

特生中心表示，今年第三年引入野望影展到集集播放，保育教育館平時就透過生態全景展示、影片欣賞及多媒體操作等方式，來幫助學生、機關團體或公司行號認識台灣生態體系的動植物，這欠更希望透過英國Wildscreen的協助，舉辦「台灣野望國際自然影展」，每年引進台灣20部世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一年的巡迴播映。

工作人員指出，第九屆野望影展是本周8月17日起至明年6月每周六日開播，在集集特生中心保育教育館第一放映室播放，每場可容納60人，但60元買張票，可全年看20部好片，抱極巔峰安地斯、剛果家園、暴龍真貌、與鷹偕行等著名生態紀錄片，電影場次 https://reurl.cc/p7jbQ，報名電話：0800-205-235。

集集特生中心

地址：南投縣集集鎮民生東路1號（距離集集火車站約1.7公里）