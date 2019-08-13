親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中示威者擠爆！香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

野望影展在集集 特生中心：60元可看20部生態紀錄片

2019-08-13 17:21聯合報 記者黑中亮╱即時報導

集集特生中心保育教育館，提供台灣野生動植物及特殊生態系的自然資源保育介紹。記者黑...
集集特生中心保育教育館，提供台灣野生動植物及特殊生態系的自然資源保育介紹。記者黑中亮／攝影
分享
集集小鎮不只有火車鐵道，更有全台最重要的特有生物研究保育中心，平時是重要的學術研究單位，卻也以保育教育館提供台灣野生動植物及特殊生態系等自然資源保育介紹，暑假本周末起，再度引入著名的野望影展，以20部世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一年的巡迴播映。

特生中心表示，今年第三年引入野望影展到集集播放，保育教育館平時就透過生態全景展示、影片欣賞及多媒體操作等方式，來幫助學生、機關團體或公司行號認識台灣生態體系的動植物，這欠更希望透過英國Wildscreen的協助，舉辦「台灣野望國際自然影展」，每年引進台灣20部世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一年的巡迴播映。

工作人員指出，第九屆野望影展是本周8月17日起至明年6月每周六日開播，在集集特生中心保育教育館第一放映室播放，每場可容納60人，但60元買張票，可全年看20部好片，抱極巔峰安地斯、剛果家園、暴龍真貌、與鷹偕行等著名生態紀錄片，電影場次 https://reurl.cc/p7jbQ，報名電話：0800-205-235。

集集特生中心

地址：南投縣集集鎮民生東路1號（距離集集火車站約1.7公里）

開館時間：09:00-16:30

第九屆野望影展本周8月17日起在特生中心開播，每周六日播出至明年6月。記者黑中亮...
第九屆野望影展本周8月17日起在特生中心開播，每周六日播出至明年6月。記者黑中亮／翻攝
分享
第九屆野望影展本周8月17日起在特生中心開播，20部紀錄片只需花60元。記者黑中...
第九屆野望影展本周8月17日起在特生中心開播，20部紀錄片只需花60元。記者黑中亮／翻攝
分享

集集紀錄片火車站

相關新聞

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

台中與鳥取來往9月直航 訪議會允諾百人參加明年燈會

2019-08-13 13:36

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

彰化警消福音 員榮免費篩檢肺癌

2019-08-12 23:52

鹿港街尾推木藝 老屋卻消失

2019-08-12 23:51

彰縣活化老屋補助 難比拆屋速度

2019-08-12 23:50

消失一年多 遭斷頭修剪／溪州國小5楓樹 移走又移回

2019-08-12 23:37

彰化、草屯將喝毒水？ 環團籲停建鳥嘴潭人工湖

2019-08-12 23:15

雨炸台中 水淹民宅 車陷水坑

2019-08-12 22:36

影／慘！埔里大坪頂又見黃流 居民出門「陸上行舟」

2019-08-12 19:06

彰化縣農業處長懸缺 內定宜蘭大學教授邱奕志接任

2019-08-12 15:40

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

溪州國小5棵楓樹被消失？前校長：誤會，已恢復原處

2019-08-12 15:41

台中市區、屯區暴雨 多車陷水坑

2019-08-12 14:07

影／台中潭子溝水衝上路面 議員市府勘查改善

2019-08-12 13:17
看更多

熱門文章

影／慘！埔里大坪頂又見黃流 居民出門「陸上行舟」

2019-08-12 19:06

東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

觀光局全台30大經典小鎮 後壁鹽水獲補助近1400萬

2019-08-12 19:09

高雄山區又傳災情 那瑪夏聯外道路晚間出現下陷

2019-08-12 22:25

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

視察河道整治 韓國瑜：落實清淤

2019-08-12 23:18

影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆

2019-08-12 21:08

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

環狀線、板南線新埔站外轉乘 色標指路

2019-08-13 00:51

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

新北敬老卡 可搭捷運 免費進博物館

2019-08-13 00:40

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

淡水廢棄工地有解 9月起將水坑回填

2019-08-12 19:03

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01

促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08

宜蘭情人節鵲橋光造景延長至18日 有情人繼續浪漫下去

2019-08-12 21:18

白狼校園演講惹議 翁章梁：言論自由

2019-08-12 23:22

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

拓印留存 80歲宜蘭橋告退

2019-08-13 00:45

朴子防汛道現「天坑」嘉檢要查

2019-08-12 23:36

里長大小聲／玉成里被亂丟垃圾 黃聰智促市府積極取締

2019-08-12 23:43

靈鷲山水陸空大法會 侯友宜到桃園祝禱祈福

2019-08-12 21:09

最需要時送上溫暖！冠軍少棒隊尋找助參賽旅費「暖心貴人」

2019-08-13 10:12

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

雨炸台中 水淹民宅 車陷水坑

2019-08-12 22:36

北市敬老卡 擴及12區運動中心使用

2019-08-13 00:29

騎車乘載孩童意外頻傳 新北警：切記「三不」原則

2019-08-12 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top