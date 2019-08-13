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舉辦動產不動產投標教學 台中分署邀精英教學員

2019-08-13 14:06聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

行政執行署台中分署每月都有動產、不動產拍賣，為了讓民眾了解投標流程，今天首度舉辦「動產、不動產投標流程教學專案」，邀請名師講習與現場摩擬，共有54名學員參加，學習正確的法拍資訊，提高民眾參與拍賣活動之意願，並使民眾能循正當管道取得購買法拍屋所需融資，於課程中規劃融資及相關理財課程。

行政執行署台中分署長郭湧棋表示，這次拍賣課程邀請講師都是一時之選，法拍融資實務與相關理財課程，由彰化第六信用合作社襄理賴忠宏講授，分署追稅高手行政執行官鍾志盛講授不動產拍賣程序（含投標方式、拍賣公告閱覽）。

此外，資深書記官張月汝講授動產拍賣簡介、法拍達人書記官李達柱講授拍賣程序觀摩及擬作，課程最後由政風室主任陳思親辦理廉政宣導，提醒與會學員「不要花錢買罪受」與「全民反詐騙165」，使參與學員將廉政思維深植於心，以免誤觸法網。

課程於7月22日開放民眾線上報名50位學員，原預計要十幾天才會報名額滿，沒想到民眾反應超熱烈於當天即報名額滿並增額4位學員總共54位學員，顯見此一議題受到民眾高度關注。

參加講習的54位學員都表示課程內容豐富，對己之疑義均勇於發問，講師亦傾囊相授，互動熱烈學員獲益良多不虛此行，對於動產、不動產投標流程教學專案抱持高度評價。

行政執行署台中分署每月都有動產不動產拍賣，為了讓民眾了解投標流程，今天首度舉辦「...
行政執行署台中分署每月都有動產不動產拍賣，為了讓民眾了解投標流程，今天首度舉辦「動產不動產投標流程教學專案」，邀請名師講習與現場摩擬，共有54名學員參加。圖／行政 執行署台中分署提供
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