企業有愛！偏鄉學子單車環島後今搭高鐵淨灘感恩回饋

2019-08-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣高鐵公司致贈車票給南投彩虹雙福協會。圖／台灣高鐵公司提供 分享 facebook 南投縣彩虹雙福協會19名位師生今天上午受台灣高鐵公司邀請，前往台北展開感恩回饋之旅，協會特別安排白沙灣淨灘行程，讓學生們在接受幫助同時也能懂得付出，共同為環保盡一份心。出發前，高鐵台中站長古李安代表高鐵公司致贈車票並獻上祝福，希望這群孩子能歡度一個愉快又難忘的暑假。

南投縣彩虹雙福協會秘書長劉邦彥說，此次參加高鐵感恩回饋之旅的孩子多是來自南投市、埔里及仁愛鄉的低收入戶、隔代教養或單親家庭。由於這群孩子平日鮮少有機會搭乘高鐵出遊及接觸海洋，在暑假即將結束之際，帶領孩子搭高鐵遊台北，並安排白沙灣淨灘活動，期望透過淨灘行動提醒這群孩子要懂得付出、回饋社會、愛護地球。

劉邦彥指出，在過去課輔經驗中，當孩子在國中階段學習遇到困難時最容易放棄，為提昇學生的自信心及毅力，安排國中生參與活動。上個月該協會剛完成單車環島之旅，增加孩子的生活體驗及開拓學習視野，不孩子在參加課輔班及單車環島行程後，有明顯的成長及轉變，盼透過感恩回饋之旅及淨灘活動，延續環島時所建立的團隊合作及凝聚力。

劉邦彥說明國中生阿偉原本個性相當火爆，到彩虹課輔班後個性變好，單車環島時主動關心隊友，展現團隊合作精神。小六的小文因今年沒有完成單車環島心情沮喪，得知可以搭乘高鐵到台北、淨灘很開心，一掃先前的陰霾。

高鐵台中站長古李安說，高鐵公司持續參與社會公益活動，希望透過這次活動，讓少有機會搭乘高鐵的孩子，能體驗高鐵快速、安全及便利的旅運服務，同時感受都市人文風情、開拓生活視野及增進自信心。