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肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣員榮醫療體系的肺部篩檢還配合AI輔助系統，篩檢更精確。記者何烱榮／攝影
彰化縣員榮醫療體系的肺部篩檢還配合AI輔助系統，篩檢更精確。記者何烱榮／攝影
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肺癌已成台灣新國病，成為國人十大癌症首位，彰化縣員榮醫療體系總院長張克士說，今年12月底前警、消人員到員榮、員生醫院，經專業醫師評估後，可接受免費的「低劑量電腦斷層肺癌篩檢並輔助AI判讀」，不限名額 。

員榮醫療體系12日舉行彰化縣警、消人員免費「低劑量電腦斷層肺癌篩檢並輔助AI判讀」公益活動記者會，縣長王惠美、縣警察局長方仰寧、消防局長蕭嘉政和衛生局長葉彥伯、員林市長游振雄等人到場見證。

王惠美說，因空汙問題，國人肺癌罹患率攀升，根據衛福部2016年統計，肺癌已是「死亡人數最高」、「健保醫療支出最高」、「發現時末期比例最高」的三冠王癌症，每年約有1萬多人因肺癌過逝，約有六成民眾發現肺癌時都已經是晚期，感謝員榮醫療體系關懷警、消人員的肺部健康。

去年縣府結合縣內彰基、秀傳、員榮醫療體系部立彰化醫院，推出「低劑量電腦斷層肺癌篩檢公益方案」，提供 1600個名額給給給縣內吸菸、家族史的高危險群免費肺癌篩檢，高風險民眾免費篩檢，員榮認捐500個名額最多。

張克士說，肺癌篩檢一般行情每次需7千元，警、消人員長期曝露在較高風險的環境裡，員榮醫療體系決定響應王縣長打造健康彰化的理想，進一步與縣察局、消防局成立平台，今年底前警、消人員到平台登記後，會安排時間接受專業醫師的諮詢與評估，有需要者再進一步作免費篩檢；員榮擁有台灣第一部輔助AI判讀儀器，能更精確地檢查到0.15公分的小結節。

知名藝人秦楊現身說法，「我應是亞洲最幸運的藝人員」他說，他曾是老菸槍，直到民國92年6月28日第三度戒菸才成功，但到去年仍經常咳嗽且有痰，有一天好友張克士查覺他的咳嗽有異狀，建議到員榮接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢，並經輔助AI判讀，查出右肺部有0.2公分的結節，趕緊切除，保住健康。

蕭嘉政說，今年四月間，有1名服務20多年的消防隊員到員榮醫院健檢，接受低劑量斷層掃描肺癌篩檢後，經輔AI儀器判讀，查出肺部有2公分腫瘤，立刻手術切除，恢復狀況很好，已銷假執勤。消防局有680名內外勤，會鼓勵同仁登記後安排篩檢。

張克士說，低劑量篩檢仍有低劑量的輻射，對身體有一定影響，在醫療常規及準則裡，並非所有的人都需要接受篩檢，而是針對高風險的族群來實施，「尤其是40歲且工作10年以上的、有家族病史的、常抽菸、或曾罹患肺癌的警消人員，都應及早專業醫師諮詢評估，早發現早治療。

彰化縣員榮醫療體系總院長張克士（前排右四）和縣長王惠美（前排右五）等人，宣布提供...
彰化縣員榮醫療體系總院長張克士（前排右四）和縣長王惠美（前排右五）等人，宣布提供警、消人員免費肺部篩檢。記者何烱榮／攝影
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彰化縣員榮醫療體系的肺部篩檢還配合AI輔助系統，篩檢更精確。記者何烱榮／攝影
彰化縣員榮醫療體系的肺部篩檢還配合AI輔助系統，篩檢更精確。記者何烱榮／攝影
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知名演藝人員秦楊（手拿麥克風者）現身說法他接受肺部篩檢查出結節的心路歷程。記者何...
知名演藝人員秦楊（手拿麥克風者）現身說法他接受肺部篩檢查出結節的心路歷程。記者何烱榮／攝影
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