東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



炎炎夏日，民眾時常為了保鮮，習慣將食材全都冰進冰箱，但醫師提醒老舊冰箱恐怕影響食物保存容易致病，營養師也認為並非所有東西都適合往冰箱送，例如蜂蜜低溫易結晶，影響口感，咖啡豆、茶葉都經烘焙乾燥，冰冰箱可能導致香味流失，甚至吸收冰箱裡其他食材味道，建議放置陰涼處就好。

二林基督教醫院營養師吳怡萱說，洋蔥、馬鈴薯、蔥、蒜等都有外皮保護，若放在冰箱保存不慎，可能導致受潮發霉，吃到太多發霉食物，對肝有害，另像香蕉、鳳梨等後熟的水果，靠著摘採下來後在室溫熟成，不適合存放冰箱，若熱帶水果冷藏造成凍傷，也會影響品質。

民眾開封後的調味料擔心受溫度影響變質，也會選擇冰進冰箱，吳怡萱表示，一般沙拉油、葵花油或調味油等只要避免放在火源旁，不必特別冷藏，另有調味料，除非瓶身強調需冷藏，否則和糖、鹽一樣只要密封完全放在陰涼處即可，否則冷藏後從冰箱取出，若因溫差產生水氣導致變質未必就好。

衛福部彰化醫院營養師施璐筠表示，食物冰冰箱最重要的是要能安全冷藏，例如生食與熟食、肉類和菜類應分開密封儲存，避免交叉感染，又依菌向應將熟食擺在上方，生食放下方，並定期清冰箱，才能維持冰箱效率。