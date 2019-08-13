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東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19聯合報 記者林敬家╱即時報導

炎炎夏日，民眾時常為了保鮮，習慣將食材全都冰進冰箱，但醫師提醒老舊冰箱恐怕影響食物保存容易致病，營養師也認為並非所有東西都適合往冰箱送，例如蜂蜜低溫易結晶，影響口感，咖啡豆、茶葉都經烘焙乾燥，冰冰箱可能導致香味流失，甚至吸收冰箱裡其他食材味道，建議放置陰涼處就好。

二林基督教醫院營養師吳怡萱說，洋蔥、馬鈴薯、蔥、蒜等都有外皮保護，若放在冰箱保存不慎，可能導致受潮發霉，吃到太多發霉食物，對肝有害，另像香蕉、鳳梨等後熟的水果，靠著摘採下來後在室溫熟成，不適合存放冰箱，若熱帶水果冷藏造成凍傷，也會影響品質。

民眾開封後的調味料擔心受溫度影響變質，也會選擇冰進冰箱，吳怡萱表示，一般沙拉油、葵花油或調味油等只要避免放在火源旁，不必特別冷藏，另有調味料，除非瓶身強調需冷藏，否則和糖、鹽一樣只要密封完全放在陰涼處即可，否則冷藏後從冰箱取出，若因溫差產生水氣導致變質未必就好。

衛福部彰化醫院營養師施璐筠表示，食物冰冰箱最重要的是要能安全冷藏，例如生食與熟食、肉類和菜類應分開密封儲存，避免交叉感染，又依菌向應將熟食擺在上方，生食放下方，並定期清冰箱，才能維持冰箱效率。

衛福部彰化醫院腸胃科主任楊智超說，冷藏怕的是冰箱老舊使食物冷卻不夠快，食物外表雖然是冰的但內部還是溫熱狀態，加上食物的熱氣接觸到冷空氣使冰箱內的水蒸氣增加，造成冰箱環境變得潮濕，溫熱食物就會成為細菌的溫床，吃了反而使身體不舒服，過去遇過不少將熱食直接放進冰箱或是食物反覆隔餐食用而求診的患者

香蕉、鳳梨等後熟水果，摘採下來常溫熟成，不適合存放冰箱。圖／報系資料照
香蕉、鳳梨等後熟水果，摘採下來常溫熟成，不適合存放冰箱。圖／報系資料照
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並非所有食物都適合冷藏，營養師建議妥善儲存。圖／摘自 pexels
並非所有食物都適合冷藏，營養師建議妥善儲存。圖／摘自 pexels
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衛福部患者

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