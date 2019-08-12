鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港鎮街尾的義和家具老商號建築最近拆了，台灣小鎮文化協會常務理事許書基說，街尾早期以家具店著名，街上許多建築也極具特色，實可規劃成鹿港的第二條特色老街，盼政府能重視，做整體規劃，否則街尾的發展能量恐怕遲早拆光。

許書基說，以往鹿港有「北隨意南義和」之稱，指的是鹿港早期的二大家具商號，最近義和的老建築拆了，讓人很惋惜，這幢建築應該是昭和年間的經典建築，當時取名義和是有「以和為貴、做生意講道義」之意，要提供給客人講究品質又價格實在的商品，而「隨意」指的是可以隨客人所需製作各種家具，帶有早期以客為尊「客製化」的概念。

看著街尾一幢幢老建築被拆，讓致力於搶救老屋的許書基很心驚，他說，早期街尾是非常熱鬧的商店街，所以建築也都很講究，他最近正在幫業主整修的成益商號也是老家具店，成益還保留了有早期彩繪名師郭新林作品，幸好子孫都很有想法，希望保存下來，未來甚至可做為木藝文化館。

許書基說，目前街尾還有數個家具老師傅有在接案，早期傢俱有很多工法很特殊，非常值得參考，像他在整修成益時，還發現內有百年的成益落成紀念椅是純台檜榫接技術，雖腐不朽；，另有一幢街尾五樓仔曾是鹿港第一高樓，傳說採用百支直立木樁的基礎工法，力抗鹿港土地液化的潛勢，應是現代筏基先驅。

最近由於鹿港鎮公所正在進行街尾新興街的木藝體驗街路面舖面工程，許書基說，有些人可能嗅出未來新商機，更加速拆老屋再改建的速度，鎮公所或縣府等單位有必要加速規劃實質的木藝街整體景觀，並推動保存老建築，才能保留住家具老街風貌。