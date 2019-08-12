影／慘！埔里大坪頂又見黃流 居民出門「陸上行舟」

2019-08-12 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮大坪頂路段逢強降雨必淹，更因位居下坡，黃土泥流順著路面往下，猶如濁黃湍流，導致雙向交通受阻；公路總局今會勘，研議增加橫向排水設施，並改為透空式護欄，以利大量積水或小型石塊排出。

立委馬文君指出，台21線埔里往大坪頂地區多處路段近年逢豪雨就淹水，當地認為因該區段屬紅土地質，土壤透水性欠佳，因此在豪大雨侵襲、時雨量飆高時，就易造成雨水宣洩不及，沖刷挾帶砂石流入道路等狀況，影響用路人行車安全。

而近日因利奇馬颱風外圍環流帶來強降雨，大坪頂路段昨又見黃土泥流，公路總局埔里工務段今因此前往會勘，確認該處因雨致災狀況須改善，同時也發現該路段上方的果園和山坡，有多處山溝未整治且長年開發，土石鬆動致泥流狀況加劇。

埔里工務段表示，針對該區段排水不佳，初步研議將開挖路面施設箱涵，強化增加橫向排水設施；另土石泥流和積水恐占據路面，恐致車輛底盤受損或人車受困，因此規劃將外側密實道路護欄改為透空式護欄，以利路面積水或小型石塊排出。