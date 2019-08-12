溪州國小5棵楓樹被消失？前校長：誤會，已恢復原處

2019-08-12 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣溪州國小校園靠農家路端，原有5棵楓樹最近有民眾陳情疑似無故消失，有家長認為校方管理不當，眼看新學期到來新舊校長交接，向縣議員黃盛祿陳情查明真相，前校長陳金鍠澄清，原本公所要施作道路拓寬工程，才將會受影響的5棵楓樹先移植到校友私人處所，但公所至今未動工，已在8月初將五棵樹移植回來。

縣議員黃盛祿表示，溪州國小樹種多，家長會和鄉民代表會上個月陸續向他陳情，指學校5棵種了幾十年的楓樹不知去向，「是賣了？砍了？還是枯了」校方都未說明清楚，讓人議論紛紛，又突然在這個月不適宜移植樹木的時節，將樹移回學校。

陳金鍠說，緊鄰校園的農家路原本要拓寬作為通行步道，去年3月公所向營建署申請通過後，5棵在圍牆旁的楓樹需內移，但因學生在該處經營食農教育的農場，擔心移植後的樹木具危險性，因此去年4月先由余姓校友協助將5棵樹安置在他私人安全地方，原本預計去年底就可將樹移植回校，不料工程遲未發包，延宕至今。

陳金鍠也表示，今年8月他調到其他校服務，認為有必要將校務交接清楚，請余姓校友在這個月初將5棵樹移植回校，並往內移種植，以便往後工程施作時，不避再移動校樹，對於外界的誤解，讓他對時常捐樹給學校的余姓校友感到抱歉。