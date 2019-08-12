埔里道路坑洞掏空 南投縣府斥資改善

2019-08-12 15:47 中央社 南投縣12日電



受到西南風影響，氣象局發出豪雨特報，南投縣長林明溱今天冒雨前往埔里鎮會勘道路、排水工程，將改善道路坑洞致積水、路基掏空等情形，保障居民通行安全。

近日雨勢不斷，省道台21線埔里鎮大坪頂路段甚至昨天出現滾滾泥流淹沒路面，林明溱今天率工務處長陳錫梧前往埔里鎮蜈蚣里、清新里、珠格里、桃米里等多處會勘一般道路、產業農路、護欄、排水等工程，預計動支約新台幣800萬元執行改善工程。

林明溱說，埔里鎮有許多公共建設需要改善，今天安排10個會勘行程深入村里，只要是居民重視的建設如道路、水溝等與生活相關設施，縣府都將進行改善，盼給縣民更好生活環境與交通品質。

陪同會勘的中國國民黨立法委員馬文君說，埔里鎮幅員遼闊，部分水溝及道路損壞影響安全，需要整修，縣長林明溱非常重視，將優先改善較急迫區域，期盼工程儘快完成。

根據工務處資料，10項改善工程最為嚴重是蜈蚣里農路，下邊坡路基已掏空，須施作高5公尺、長10公尺懸臂式擋土牆，加固鋼軌樁19支，並重新鋪設寬3.4公尺、長10公尺水泥路面；清新里育英橋到南環路柏油路面多處坑洞，須花費約220萬元分2區段重新鋪設瀝青混凝土，路面改善總長650公尺。