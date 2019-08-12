台中大雨多處淹水 中午過後積水漸退

2019-08-12 14:19 中央社 台中12日電



台中市今天清晨降下大雨，多處地下道涵洞與道路積水封閉，且有車輛因淹水拋錨，中午過後雨勢漸小，多處淹水道路積水退去，台中市政府已成立應變小組，加強防洪。

中央氣象局上午發布豪雨及大雨特報，豪雨特報地區為台中市、高雄市。氣象局統計台中市今日累積雨量，截至中午12時30分，南屯區達184毫米、烏日區183毫米、西屯區174毫米，且多區都有累積破百毫米雨量。

台中市上午因大雨造成多處積水、淹水。包括南屯區永春東二路、三路，有多輛轎車因淹水經過滅頂，警方獲報到場警戒，中午過後雨勢轉小，稍早淹水已退。

一名郵差上午11時，行經南屯區中和里中和巷時，因周邊積水嚴重，送信的機車在水中拋錨，台中市警察局第四警分局南屯所警員獲報前往協助郵差脫困。

台中市警察局表示，今早降雨導致南屯區五權西路往市區方向淹水，警方立即圍起封鎖線，約中午12時淹水已退，封鎖線已全數撤除，全線車道開放通行。

大雨也導致烏日區南榮路涵洞積水，警方派員擺放交通三角錐，禁止人、車通行，並請用路人改道行駛，中午過後南榮路涵洞積水已消退，車輛已可安全通行，已雙向解除管制措施。

大雨也造成南屯區向心南路，近文心南七路的內車道有下陷情形，暫時以封鎖線警戒中，警方並已通報相關單位處置；神岡區社口里文昌街176巷，因地勢比兩側道路排水溝低而淹水，目前區公所調派抽水機處理。

台中市政府今天並成立三級防災應變小組，台中市長盧秀燕上午與台中市水利局、建設局前往南屯區楓樹橋勘災，並指示相關單位加強防洪。

台中市水利局表示，這次傳出短暫淹水之處，幾乎都是集中在地下道及高速公路匝道交會等低窪處，未來3天全市各區全天都有陣雨發生，午後山區也會有雷陣雨，預估日雨量達大雨到豪雨等級，連續豪雨山區土石含水量高，籲請民眾注意路況。