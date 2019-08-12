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風大雨強台中忘憂谷自行車路牌倒 市府今天搶修

2019-08-12 13:28聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市今天風雨大，昨天有民眾到剛啟用的外埔區忘憂谷自行車道騎車，發現路牌倒塌，台中市觀光旅遊局表示，可能是前幾天的颱風，風強吹倒，今天將搶修。

民眾在臉書我愛大甲2說，剛啟用的忘憂谷自行車道真的是休閒好地方，騎車舒服，但他途中看自行車指示路牌倒塌，希望相關單位處理。

蚛中市觀旅局今天表示，這座指示牌面倒塌位在忘憂谷自行車道上，在磁瑤堤頂旁，牌面位置臨近大甲溪流域，因近來颱風過境，疑似風勢太大造成牌面倒塌，觀旅局已通知廠商進場改善，預計今天可處理修復。

剛啟用的台中市忘憂谷自行車道，有車友發現路牌倒塌，中市府觀旅局說今天會搶修。圖／...
剛啟用的台中市忘憂谷自行車道，有車友發現路牌倒塌，中市府觀旅局說今天會搶修。圖／臉書我愛大甲2
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