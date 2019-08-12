風大雨強台中忘憂谷自行車路牌倒 市府今天搶修

2019-08-12 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市今天風雨大，昨天有民眾到剛啟用的外埔區忘憂谷自行車道騎車，發現路牌倒塌，台中市觀光旅遊局表示，可能是前幾天的颱風，風強吹倒，今天將搶修。

民眾在臉書我愛大甲2說，剛啟用的忘憂谷自行車道真的是休閒好地方，騎車舒服，但他途中看自行車指示路牌倒塌，希望相關單位處理。